VW guarda os seus carros eléctricos para o melhor…

Entre os construtores tradicionais, aqueles que há quase um século dependem de motores a gasolina ou a gasóleo, a Volkswagen será a que está melhor apetrechada para a mobilidade eléctrica, uma vez que está a preparar fábricas para veículos exclusivamente eléctricos, a bateria, e outras para produzir as baterias, sem as quais não há carros eléctricos. E são estes mesmos veículos eléctricos que lhe vão permitir entrar em força – e pela porta grande – no mercado norte-americano.

Com base na plataforma MEB, específica para veículos movidos a electricidade, a Volkswagen anunciou que quer produzir três dos seus modelos que integram a nova gama I.D.. Assim, se o I.D. Neo não está previsto ser fabricado nos EUA, aquele modelo que tem as dimensões exteriores de um Golf e as interiores de um Passat, já o mesmo não acontece com o I.D. Crozz, o I.D. Vizzion e o I.D. Buzz, além do Buzz Cargo.

A fábrica que mereceu a atenção do construtor de Wolfsburg foi a linha de Chattanooga, no Tennessee, terra conhecida pelo whisky que produz, mais do que pelos veículos. Será aí que serão construídos os modelos destinados ao mercado local.

A decisão ainda não é oficial, mas deverá ser anunciada até ao final de 2018 pois, ao que parece, já terá sido tomada.

