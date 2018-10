Depois de The Cure, Bon Iver é a nova confirmação do NOS Alive

Bon Iver é a nova confirmação do cartaz do festival NOS Alive, que decorre no próximo ano entre os dias 11 e 13 de julho no Passeio Marítimo de Algés. O músico norte-americano, que ganhou reconhecimento com os dois primeiros discos, For Emma, Forever Ago, de 2007 e Bon Iver, de 2011, atua no último dia do festival, 13. Para esse dia, a organização tinha já confirmado a presença dos The Cure.

Com apenas três álbuns editados em perto de uma década, Bon Iver, alter ego do cantor e compositor Justin Vernon, que em palco está habitualmente acompanhado por uma banda, tornou-se um fenómeno indie quando editou o primeiro álbum, que continha canções como “Skinny Love” e “The Wolves (Act I and II)”. Em 2011, confirmou-se como fenómeno popular generalista com o segundo disco, editado em 2011. O álbum motivaria quatro nomeações e duas vitórias nos prémios Grammy (nas categorias de melhor álbum de música alternativa e melhor novo artista), muito causa de temas como “Perth”, “Holocene”, “Towers”, “Calgary”, “”Lisbon, OH” e “Beth/Rest”.

O tempo de espera entre a edição desse segundo disco e a edição do terceiro, 22, A Million, foi grande, de cinco anos. O impacto do sucessor, mais experimental e eletrónico, não foi tão grande.

Este será o quinto concerto de Bon Iver em Portugal e o primeiro no festival NOS Alive, depois de atuações no Coliseu dos Recreios, Coliseu do Porto e Campo Pequeno (todas elas em 2012) e no festival NOS Primavera Sound, em 2017.

