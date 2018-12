Manso Neto diz que não há rendas excessivas: “Se quisermos ser muito rigorosos, a EDP até foi prejudicada”

“O conceito de rendas excessivas não existe e resulta de más interpretações e erros”, defendeu esta terça-feira João Manso Neto, administrador da EDP na comissão parlamentar de inquérito às ditas. Na sua intervenção inicial, João Manso Neto considerou mesmo que a elétrica até foi prejudicada com a passagem para o regime dos custos de manutenção do equilíbrio contratual, os famosos CMEC que têm estado no centro da discussão sobre as alegados decisões de Governos que favoreceram a elétrica.

O administrador da EDP começou por afirmar que a interação da empresa “com todos os Governos” em matéria legislativa era “natural e inevitável”. E afastou a existência de uma relação privilegiada com os Governos de José Sócrates, altura em que foi concretizada a legislação que definiu as regras finais do modelo CMEC, pelo qual a elétrica recebeu compensações anuais em relação aos preços de venda da energia em mercado.

Manso Neto defendeu ainda que o conceito de rendas excessivas nasceu em dois momentos: primeiro com o estudo encomendado em 2012 pelo então secretário de Estado da Energia, Henrique Gomes. E depois em 2017 com um estudo apresentado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) que apontava para ganhos de 510 milhões de euros obtidos pela elétrica com a passagem dos contratos de aquisição de energia (CAE) para os CMEC (custos de manutenção do equilíbrio contratual), uma mudança que atribui a imperativos da Comissão Europeia.

Numa longa e muito técnica exposição aos deputados, o gestor da EDP que há mais tempo acompanha este tema, começou por questionar os pressupostos e critérios técnicos adotados por estes dois estudos, nomeadamente a nível de taxas de desconto usadas para calcular a remuneração de ativos que, realça Manso Neto, deviam ser distintas porque os riscos também eram distintos. E o risco associado aos CMEC era maior do que existia nos CAE, sublinhou, lembrando que os outros produtores não quiseram mudar para este regime.

“É um estudo (o da ERSE) que, do meu ponto de vista, não tem fundamento nenhum”, conclui em relação aos cálculos do regulador que também apontaram para um ganho de 285 milhões de euros nos valores pagos à elétrica ao abrigo dos CMEC devido a aspetos inovatórios introduzidos em 2007. A EDP já foi notificada para devolver este valor por decisão do anterior secretário de Estado da Energia e reconheceu a perdas nas contas, apesar de tencionar contestar.

A EDP conseguiu a neutralidade financeira? Para Manso Neto, nem por isso. Nas contas do gestor, o balanço da mudança do regime contratual foi negativo em cerca de 740 milhões de euros. Uma parte deste valor resultou da opção da empresa em reduzir o valor inicial da componente fixa dos CMEC durante os anos da troika. “Aceitamos porque achámos que em 2012 estava toda a gente a fazer sacrifícios e os nossos acionistas também tinham de o fazer”.

Mas a maior fatia, de 500 milhões de euros, resultou de alterações regulatórias que, segundo João Manso Neto, materializaram o tal risco acrescido associado ao modelo dos CMEC.

“Se quisermos ser muito rigorosos a EDP até foi prejudicada”, destacando também a introdução de custos novos que deviam ter sido reajustados e que não foram, como a tarifa social da eletricidade. “Onde estão as rendas excessivas? Em lado nenhum. “Os números são estes, as metodologias são estas”. E remete para a Comissão Europeia e para os estudos do economista João Duque validam as contas que apresentou.

Manso Neto reconhece que EDP faz propostas de legislação, mas quem decide é o Governo

A EDP teve sempre uma interação grande com vários governos em matéria de legislação, afirmou o administrador da empresa, João Manso Neto. Essa “interação é inevitável, natural e não poda deixar de ser.”, sublinhou o gestor da elétrica esta terça-feira na comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas da eletricidade.

Na sua intervenção inicial, João Manso Neto realçou que estavam em causa alterações de contratos em que a EDP era parte parte e havia grandes investimentos a fazer. “A EDP participou de forma aberta em todo o processo legislativo, como não poda deixar de ser”. Com testemunhos e com documentos escritos, reconheceu a propósito do decreto-lei que materializou os CMEC em 2007.

Segundo o gestor, a abordagem da EDP “procura sempre defender os interesses da companhia e interesses gerais, procuramos sempre soluções equilibradas. Fazemos propostas, não nos coibimos de o fazer quando o pedem, mas quem decide a legislação é o Governo”.

João Manso Neto é o primeiro gestor da EDP em funções a ser chamado à comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas da eletricidade. Manso Neto estava na elétrica quando foram negociadas as condições dos custos de manutenção do equilíbrio contratual (CMEC), esteve envolvido na negociação do prolongamento do prazo de exploração das barragens, dois dos temas que estão sob suspeita de terem favorecido a EDP. Atualmente é presidente da EDP Renováveis e administrador da EDP.

O gestor, que veio acompanhado de advogado, faz a ressalva para lembrar aos deputados que é arguido num processo crime e pode haver matérias com reserva de resposta.

