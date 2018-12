Um Natal à grande… e à sueca

Se os portugueses adoram o Natal, os suecos não lhes ficam atrás, e vivem intensamente cada momento desta quadra. Os festejos começam logo no início de dezembro, altura em que o país inteiro entra no espírito natalício com uma energia incrível. E o mais importante é a oportunidade de celebrar com a família e amigos e brindar às coisas boas da vida.

Neste país nórdico, onde o inverno é rigoroso e os dias muito curtos, as decorações e iluminações de Natal são primordiais. Permitem resgatar a terra à escuridão, com o seu brilho e magia. E estão por todo o lado. Nas ruas, nos típicos mercados de natal cheios de gente, nas janelas dos bares, dos escritórios e das casas.

E se é para celebrar, que seja com tudo aquilo a que se tem direito. Não podem faltar, por exemplo, as deliciosas lussekatter, acompanhadas por um reconfortante Glögg, que os suecos simplesmente não dispensam. Não sabe do que é que estamos a falar? Então espreite a fotogaleria e fique a conhecer esta e outras tradições natalícias suecas.

Clique na fotografia e tire ideias da IKEA para a decoração de Natal da sua casa:

A IKEA está presente em cada momento e detalhe desta quadra festiva, oferecendo alternativas que vão desde a decoração e a iluminação da casa até à ceia de Natal.

Este Natal, deixe-se inspirar por algumas das tradições natalícias suecas e inove, em sua casa. Transforme um passeio pelo mágico universo de Natal da IKEA no ponto de partida para um Natal ainda mais luminoso, em família.

