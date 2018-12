Aqueça a sua vida

O inverno traz desafios acrescidos aos espaços habitacionais. Muito mais em países como Portugal, onde a maioria das casas ainda lida com problemas de isolamento térmico e soluções de eficácia e eficiência energética. Sim, porque cada vez mais queremos as casas confortavelmente climatizadas, mas, ao mesmo, queremos soluções que não desvirtuem o orçamento familiar e que também não impactem o ambiente. O consumidor está mais exigente e informado, o que obrigou – e continua a obrigar – o setor da climatização a apresentar soluções que contemplem vertentes como qualidade, eficiência, fiabilidade e conforto, mas também o respeito pelas gerações futuras, materializado no uso de soluções e tecnologias ecologicamente responsáveis.

Lutar contra o inverno

Os especialistas defendem que a temperatura de uma casa deve ser mantida entre os 18ºC e os 21ºC. É que além de ser uma temperatura amena e confortável, permite minimizar a mudança brusca de temperatura do exterior. Outra forma de lutar contra a atual estação invernosa são os banhos com água morna. E mesmo que lhe apeteça um banho com a água muito quente, evite, até porque as altas temperaturas removem a camada protetora natural da pele.

Manter a pele sempre hidratada, principalmente mãos, pés, cara e lábios, para se proteger do frio é outro conselho dado pelos especialistas, assim como optar por usar várias camadas de roupa, em vez de uma única muito grossa. Refeições com sopas quentes e bebidas quentes, como o chá, são um poderoso aliado para se proteger do frio.

Uma imensa família Vaillant A multinacional alemã Vaillant tem presença direta em mais de 25 países da Europa e em quatro continentes. Para garantir a constante inovação, a empresa tem 10 pontos de produção e I+D em seis países europeus e na China. O grupo possui ainda outras 7 marcas que foram sendo adicionadas ao portefólio desde o início do século. A filosofia dos produtos manteve-se, no entanto, transversal. E a eficiência, a sustentabilidade e serem amigos do ambiente, tanto na produção como na utilização, continua a ser o “lema” da Vaillant. Por isso mesmo, cada vez mais desenvolvem produtos que utilizam energias renováveis e melhoram diariamente os processos de produção com intuito de reduzir emissões poluentes e maximizar o uso da energia.

Claro que depois há que preparar a casa para acolher o inverno da forma mais calorosa possível. Além das soluções mais, digamos, “exteriores” – como seja a substituição de janelas, um dos maiores pontos de fuga do calor –, o mercado tem já disponível uma série de soluções que respondem a praticamente todas as necessidades de um lar.

A alemã Vaillant é um claro exemplo de como a qualidade e o respeito por soluções e tecnologias que atendem às preocupações ambientais têm hoje um lugar destacado no mercado.

Soluções renováveis

Os aparelhos a gás desta empresa fundada há 144 anos sempre foram o seu core business, sendo que os esquentadores para a produção de água quente sanitária foram o seu primeiro produto. Assim, é normal que as caldeiras, em particular com tecnologia de condensação, sejam ainda a referência da Vaillant, hoje através da sofisticada gama ecoTEC plus e ecoTEC pro.

No entanto, a empresa também faz uma clara aposta em soluções renováveis, em que se destacam as bombas de calor e a energia solar. O seu compromisso é, acima de tudo, o conforto. Por isso, a empresa evoluiu para outras soluções que garantem uma experiência mais abrangente. Exemplo disso são as soluções de renovação de ar ambiente com recuperação de calor, na qual a gama aroTHERM ganha especial relevância. Com esta solução, não só está garantida a temperatura ideal dentro de qualquer habitação, seja no inverno ou no verão, como também a qualidade do ar que respira. E como hoje qualquer habitação acaba por combinar diversos sistemas, frio, calor, água quente sanitária, renovação de ar ambiente, entre outras, usando diferentes aparelhos, tais como caldeiras, bombas de calor, energia solar e sistemas de ventilação, o grande passo foi combinar a gestão de todos estes equipamentos num só controlo que depois pode ser gerido e monitorizado através de um smartphone.

Além de todas estas soluções mais inovadoras, a Vaillant mantém em comercialização toda uma gama de aparelhos para a produção individual de água quente sanitária, como os esquentadores e termoacumuladores a gás, bombas de calor sanitária e termoacumuladores elétricos.

Da Alemanha para Portugal

Ao longo da sua existência, a Vaillant foi-se transformando sem nunca perder o foco na essência que a define. No entanto, a tal aposta nas energias renováveis e em sistemas (combinação de diferentes produtos para criar uma solução de climatização) representa hoje um dos mais importantes segmentos de negócio que está a impulsionar também o desenvolvimento tecnológico das soluções de climatização e produção de AQS (águas quentes sanitárias). Com base nessa realidade, o grupo alemão é cada vez mais um fornecedor transversal de soluções de climatização, aquecimento, arrefecimento, água quente sanitária e renovação do ar ambiente, apresentado soluções tecnologicamente avançadas que combinam a facilidade de utilização com a fiabilidade e segurança que o cliente espera.

Em Portugal, o posicionamento não é distinto, apesar das evidentes diferenças que existem para os mercados do norte e centro da Europa, onde a climatização sempre foi primordial. O compromisso da Vaillant é garantir que o cliente tenha um produto que lhe proporciona conforto, tanto no seu uso como na forma como beneficia dele.

