Ex-futebolista Solskjaer será o novo treinador do Manchester United e ficará até ao final da época

Um dia após a saída de José Mourinho, o Manchester United anunciou que Ole Gunnar Solskjaer, de 45 anos, que foi jogador do clube por 11 épocas, assumiu o comando técnico da equipa. O norueguês será acompanhado por Mike Phelan, que será seu adjunto, e tinha renovado no início do mês o contrato com o Molde, do qual rescindiu assim que a proposta chegou de Manchester.

O clube inglês anunciou também, via Twitter, que o plantel técnico contará com a presença de Michael Carrick, ex-jogador dos ‘red devils’, e de Kieran McKenna, que fez parte da formação técnica de Mourinho durante a sua estadia em Manchester.

We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as caretaker manager until the end of the 2018/19 season.

He will be joined by Mike Phelan as first-team coach, together with Michael Carrick and Kieran McKenna. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) December 19, 2018