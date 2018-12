PS segura deputado Nuno Sá enquanto não houver provas. “O que há a provar é que não esteve no plenário”

Quando foram noticiados os casos de presenças-fantasma de deputados do PSD no Parlamento, o líder parlamentar do PS foi o primeiro a erguer o regulamento interno do seu grupo parlamentar para dizer que casos como aqueles levariam a expulsões na bancada socialista. Esta segunda-feira, o Observador noticiou uma falsa-presença do deputado do PS Nuno Sá numa reunião plenária do dia 12 de junho, mas Carlos César diz que faltam provas. “O que ele me disse é que tinha vindo ao plenário e que tinha regressado depois a Famalicão, por isso o que está para provar é que ele não esteve no plenário”, disse esta quarta-feira aos jornalistas, acrescentando que caso se prove a “irregularidade”, o deputado “não tem lugar na bancada do PS”.

Segundo noticiou o Observador, o deputado estava ao final da manhã do dia 12 de junho em visita à fábrica Caixiave (em Ribeirão, Famalicão) e à noite continuava no concelho de Famalicão, onde assistiu às marchas Antoninas. Contactado pelo Observador — em três conversas telefónicas (no sábado, no domingo e uma já esta segunda-feira) — o deputado nunca explicou que tinha feito uma visita-relâmpago a Lisboa (alegou, simplesmente, que não se lembrava) e não quis dar a garantia de que nunca tinha partilhado a password. Só depois de publicada a notícia é que deu essa garantia à direção parlamentar.

“Enquanto não houver provas, não podemos fazer a condenação de uma dúvida em vez de uma certeza”, disse César aos jornalistas no Parlamento quando confrontado com o assunto. De resto, o líder parlamentar do PS diz que não voltou a falar com o deputado depois da primeira conversa e que não pediu mais informações aos serviços do Parlamento sobre esse tema. “O deputado é que pediu”, disse apenas.

No seguimento da notícia, o deputado em questão disse à direção da bancada parlamentar do PS que esteve presente na reunião plenária no dia 12 de junho de 2017 e que “desenvolveu já as diligências, junto dos serviços da Assembleia da República, para o completo esclarecimento da situação referida“, segundo explicava uma nota do grupo parlamentar. O deputado admitia, no entanto, renunciar ao mandato caso se comprove que não estava presente em plenário. Horas antes da nota de imprensa do grupo parlamentar, contudo, o deputado tinha dito ao Observador que já sabia o minuto em que foi feito o registo (15h22) e que, como a emissão da AR TV tem, nesse minuto, a câmara focada na intervenção da deputada Mariana Mortágua, não havia forma de comprovar se estava ou não em plenário. Ou seja, inocente até prova em contrário.

Esta terça-feira, contudo, o deputado apagou da sua página de Facebook institucional os registos públicos do dia 12 de junho de 2017, que incluíam as imagens e o vídeo do final da visita à Caixiave, bem como as fotografias que tirou nesse dia à noite nas marchas Antoninas. Eram esses registos que mostravam que era difícil o deputado estar perto do meio-dia a meio da vistai à fábrica, e às 15h22 estar já registado no Parlamento, a mais de 350 quilómetros de distância, sendo que à noite do mesmo dia estava novamente em Famalicão, nas marchas.

