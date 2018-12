2018 foi ano com mais contratos assinados pela AICEP, no valor de mais de mil milhões de euros

O presidente da AICEP afirmou esta quinta-feira que 2018 foi um “marco” para a entidade, sendo “o ano com mais contratos” assinados em 10 anos, num total de 49, e um investimento superior a mil milhões de euros.

O responsável pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Luís Castro Henriques, falava na abertura da cerimónia de assinatura de cinco contratos de investimento — com as empresas Font Salem, Hanon, Somincor, STE e TMG — no valor de 400,5 milhões de euros, que conta com a presença do primeiro-ministro, António Costa.

