Black Sabbath, Dionne Warwick e Julio Iglesias vão receber prémios Grammy especiais

Os Black Sabbath, Dionne Warwick e Julio Iglesias estão entre os distinguidos com os prémios especiais de mérito dos Grammy, que serão entregues em maio, anunciou esta quarta-feira Academia de Artes e Ciências de Gravação.

“Os homenageados este ano com o Prémio Carreira são os Black Sabbath, George Clinton & Parliament-Funkadelic, Billy Eckstine, Donny Hathaway, Julio Iglesias, Sam & Dave e Dionne Warwick”, lê-se num comunicado divulgado esta quarta-feira no ‘site’ da academia.

Os britânicos Black Sabbath nasceram em 1968 na cidade de Birmingham e contribuíram para o desenvolvimento de géneros que vão do ‘stoner’ rock ao doom metal, destacando-se a voz de Ozzy Osbourne e a guitarra de Tony Iommi. A banda — presença recorrente em listas dos melhores ‘riffs’ da história – fez uma última digressão no ano passado, que culminou com um concerto na sua terra natal.

O norte-americano George Clinton é tido como o precursor do p-funk, um subgénero do funk onde se destacaram bandas como Parliament e Funkadelic, projetos criados pelo músico de 77 anos.

Billy Eckstine, cantor de jazz norte-americano, nasceu em 1914 nos Estados Unidos, onde viveu até morrer, em 1993.

Donny Hathaway foi um cantor e compositor norte-americano de soul, gospel e jazz, que morreu em 1979, aos 33 anos.

O espanhol Julio Iglesias, depois de ter sido guarda-redes do Real Madrid, nos anos de 1960, decidiu dedicar-se à música.

Com uma carreira com mais de 45 anos, é responsável por temas como “De niña a mujer”, “Por el amor de una mujer”, “Un canto a Galicia”, “La Carretera”, “Lo mejor de tu vida” e “Me va, me va”.

Sam & Dave (Sam Moove e Dave Prater) são uma dupla norte-americana de soul e r&b, formada no início da década de 1960 e que se manteve ativa durante cerca de 20 anos.

A cantora norte-americana Dionne Warwick, que iniciou a sua carreira na década de 1960, dá voz a temas como “I say a little prayer”, “That’s what friends are for” e “Walk on by”.

Os prémios especiais de mérito incluem ainda outras duas categorias: Prémio ‘Trustees’ e Prémio Técnico.

Lou Adler (produtor e compositor), Ashford & Simpson (dupla de compositores e produtores) e Johnny Mandel (compositor) irão receber um Prémio Curadores e Saul Walker (engenheiro de som) será distinguido com o Prémio Técnico.

Os prémios especiais de mérito são entregues numa cerimónia, a 11 de maio em Los Angeles, na qual serão “celebrados os distinguidos”.

A 61.ª edição dos prémios Grammy decorre a 10 de fevereiro, também em Los Angeles.

O rapper norte-americano Kendrick Lamar lidera, com oito nomeações, a corrida, destacando-se também Drake, com sete nomeações.

Continuar a ler