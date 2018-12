Cantora Robyn atua no festival NOS Alive no dia de Ornatos Violeta e The Cure

A cantora, compositora e produtora musical sueca Robyn vai atuar na próxima edição do festival de música NOS Alive. Robyn vai atuar a 11 de julho, o primeiro dia do festival que decorre no Passeio Marítimo de Algés. Para esse primeiro dia estavam já confirmadas atuações das bandas The Cure e Ornatos Violeta no palco principal (o palco NOS) e das cantoras Jorja Smith e Sharon Van Etten no palco secundário (o palco Sagres).

Com uma carreira iniciada muito cedo, aos 15 anos, Robyn ganhou fama no seu país devido à sua pop eletrónica e R&B de assinatura própria. Ligada desde jovem a editoras multinacionais, Robyn tornou-se conhecida na Suécia nos anos 1990 e em todo o mundo nos anos 2000, graças ao álbum Robyn, de 2005 e a êxitos como “With Every Heartbeat” e “Dancing On My Own”.

Este ano, a cantora, compositora e produtora voltou à ribalta com a edição do seu primeiro disco em oito anos, Honey, que logrou um reconhecimento da crítica nem sempre fácil de obter para álbuns de pop dançável. Promovido com singles como “Missing U” e o tema que deu título ao disco, Honey entrou nas listas de melhores álbuns do ano de publicações como a Billboard e Consequence of Sound (ambas na 12ª posição), The Independent (32ª), NPR (7ª), Pitchfork (4ª) e Stereogum (12ª).

Para o dias seguintes do NOS Alive, estão já confirmadas presenças de Vampire Weekend, Cut Copy e de uma curadoria da agência Bridgetown (sexta-feira, 12 de julho) e de Bon Iver, The Smashing Pumpkins, The Chemical Brothers, Thom Yorke e Idles (sábado, 13 de julho).

