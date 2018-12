Detido jihadista suspeito de ser mandante de ataque ao Charlie Hebdo

O jihadista francês Peter Chérif, próximo aos irmãos Kouachi, foi detido esta quinta-feira, segundo noticiou o Le Parisien. Estará também relacionado com o ataque ao Charlie Hebdo que fez 12 mortos, em 2015. Peter Chérif, de 36 anos estava foragido desde 2011 é suspeito de ser o mandante do atentado ao jornal francês Charlie Hebdo em janeiro de 2015. Foi detido em Djibuti, um pequeno país no norte de África, noticia a imprensa francesa. De acordo com a France Presse, a detenção foi feita no domingo.

O jihadista Peter Cherif, também conhecido pelo pseudónimo de Adbou Hamza, foi colocado sob custódia, segundo uma fonte ligada ao processo e citada pela AFP. Peter Cherif é considerado suspeito de ser o mandante do atentado ao Charlie Hebdo e era próximo dos autores materiais do atentado, os irmãos Kouachi, que foram mortos pela polícia na sequência de uma perseguição policial.

A 7 de janeiro de 2015, os irmãos Chérif e Saïd Kouachi, armados com ‘kalashnikov’s, irromperam no edifício do jornal à hora da reunião da redação e mataram 12 pessoas, nomeadamente os caricaturistas históricos Cabu, Charb, Honoré, Tignous e Wolinski que são regularmente evocados numa redação “reconstruída e sólida”.

