Drones sobre aeroporto de Gatwick obrigam a suspender voos

Os voos com partida e destino em Gatwick, em Londres, continuam suspensos desde a última noite na sequência do avistamento de dois drones sobre o espaço do aeroporto. Os dois aparelhos, de origem ainda desconhecida, foram vistos pela primeira vez por volta das 21h de quarta-feira, levando os responsáveis do aeroporto a suspender e a desviar ligações por razões de segurança.

A informação foi divulgada pelos responsáveis de Gatwick na sua conta oficial de Twitter.

Há informação de uma primeira suspensão de tráfego aéreo entre as 9h da noite e as 3h da madrugada, mas devido a um novo avistamento na proximidade do aeroporto, decidiram retomar a suspensão dos voos a partir das 3h45 até que estejam asseguradas condições de segurança. Há ainda vários testemunhos a dar conta de drones a sobrevoarem o mesmo espaço.

Já esta manhã, o aeroporto confirmou que todas ligações de e para Gatwick continuam suspensas até nova indicação e alerta para as perturbações que possam surgir em aeroportos vizinhos (sobretudo em Inglaterra e País de Gales) para onde têm estado a reencaminhar voos. Paris e Amesterdão são duas das cidades que também estão a receber voos desviados deste aeroporto britânico.

Thursday 07.40: Flights to and from Gatwick remain suspended, due to drone activity. Please do not travel to the airport without checking with your airline first. We 're sorry for the inconvenience today, but the safety of our passengers and staff is our no.1 priority.

— Gatwick Airport LGW (@Gatwick_Airport) December 20, 2018