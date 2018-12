Exército iniciou envio de viaturas para reforçar capacidade da missão na RCA

O Exército iniciou esta quinta-feira o envio de dez viaturas blindadas para reforçar a capacidade de proteção e transporte do contingente português na missão da ONU na República Centro Africana (RCA), anunciou o ramo.

As primeiras três viaturas PANDUR seguiram esta quinta-feira de madrugada a bordo de uma aeronave ANTONOV NA-124 a partir da base aérea n.º 11, em Beja, e as restantes, mais três PANDUR e quatro UNIMOG, serão enviadas até ao dia 28.

O Exército enviará também seis contentores sobressalentes e “cerca de 18 toneladas de material diverso” para “assegurar à força portuguesa “as necessárias condições para a condução das operações militares” naquele teatro de operações.

Depois da projeção do material, seguirão os 14 militares que vão operar as viaturas PANDUR, precisou à Lusa a porta-voz do Exército, major Elisabete Silva.

A operação é realizada com recurso a uma aeronave Antonov NA-124, ucraniana, contratada pelo Exército ao abrigo de um protocolo entre a NATO e a União Europeia, que visa apoiar os países que não tem capacidade de projeção estratégica, segundo o comunicado do Exército.

Portugal tem 159 militares paraquedistas na missão da ONU na RCA, construídos como força de reserva do comandante da missão, general Balla Keita. A MINUSCA visa a proteção de civis e a estabilização do país.

O conflito na RCA, com o tamanho da França e uma população que é menos de metade da portuguesa (4,6 milhões, já provocou centenas de milhares de mortos entre os civis, 700 mil deslocados e 570 mil refugiados, e colocou 2,5 milhões de pessoas a necessitarem de ajuda humanitária.

Continuar a ler