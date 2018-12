Jessie J atua em Cascais em julho do próximo ano

A cantora inglesa Jessie J vai voltar a atuar em Portugal em julho do próximo ano. A cantora pop que tem êxitos como “Domino” e “Price Tag” vai atuar a 10 de julho no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, em mais uma edição do festival EDP Cool Jazz.

O concerto será o quinto da cantora em Portugal, depois de atuações nos festivais Sudoeste (2012) e Rock in Rio Lisboa (2014 e 2018) e de um concerto na Altice Arena, antigo Pavilhão Atlântico, em 2015.

A britânica nascida no bairro de Redbridge, em Londres, ganhou notoriedade na indústria musical na viragem da primeira para a segunda década deste século, com o lançamento do single “Do It Like a Dude”, no final de 2010. Seguiu-se o lançamento do primeiro álbum. Intitulada Who You Are, a estreia discográfica de Jessie J correu o mundo, tornando a cantora uma estrela pop mundial.

Desde 2011, Jessie J tem editado vários discos e feito várias digressões pelo mundo. Só este ano lançou dois álbuns, R.O.S.E. (o quarto disco de estúdio, sucessor do bem recebido Sweet Talker, de 2014) e um álbum com canções de Natal chamado This Christmas Day.

A organização do festival, que no último ano deixou de acontecer em Oeiras para passar a decorrer em Cascais, já tinha anunciado as presenças da banda The Roots (9 de julho) e dos cantores Jamie Cullum (20 de julho), Diana Krall (24 de julho) e Tom Jones (25 de julho), entre outros, para a próxima edição do EDP Cool Jazz.

