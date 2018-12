Natal e passagem de ano no restaurante? Temos 20 propostas, no Porto e em Lisboa

Horas intermináveis na cozinha e arrumações que levam qualquer um à exaustão? Nem todas as celebrações têm de ser assim e o Natal e a passagem de ano não fogem à exceção. Para aqueles que vivem intensamente o espírito festivo da época, mas que prescindem da trabalheira que a mesma exige nos preparativos caseiros, temos boas notícias: há várias opções fora de portas à escolha com bacalhau, rabanadas, peru, bolo rei, espumante e uvas passas incluídos. Boas festas!

Propostas para o Natal:

Erva

Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, 105 – Lisboa; Tel. 217 236 313; €60 por pessoa

No restaurante do chef Carlos Gonçalves, os menus de Natal foram pensados para a Consoada e para o dia 25. A noite de 24 é do bacalhau e da pá de cordeiro, enquanto o almoço do dia seguinte terá no polvo grelhado e na vaca “da cabeça aos pés” os grandes destaques. Ambas as refeições terão couvert, entrada e sobremesa, espaços onde brilharão o pato crocante, as manteigas de ovelha e de vaca aromatizada com citrinos, a gamba branca ou o parfait de café, cremoso de chocolate, crocante de avelã em forma de boneco de neve.

Pousada de Lisboa

Praça do Comércio, 31-34 – Lisboa; Tel. 210 407 640; €80 por pessoa (no dia 24, o preço é acordado mediante os serviços requisitados)

O Salão Nobre será o cenário de Natal para as famílias que escolherem a Pousada de Lisboa para celebrar a quadra festiva. Na consoada, o serviço é coordenado diretamente com o cliente, ao qual apenas é pedido que traga os presentes. Já no dia 25, o almoço tem um menu pré-estabelecido e é acompanhado pela música de fundo de um duo de guitarras portuguesas. Pregado escalfado à marinheiro, cabrito assado, peito de peru no forno com alheira são os pratos principais de uma refeição que conta com uma vasta lista de entradas e saladas – trilogia de salmão, presunto pata negra, atum braseado e sopa de abóbora com crumble de requeijão são apenas algumas das sugestões para abrir o apetite. O toque final é dado pelos doces típicos da estação, com o Bolo Rei, o Bolo Rainha, as rabanadas, os sonhos, o leite creme, os coscorões, o pudim e o Tronco de Natal à cabeça.

Bistro 100 Maneiras

Rua do Teixeira, 35 – Lisboa; Tel. 910 918 181; €130 por pessoa

Natal de mesa farta, apetite voraz e copos cheios são os elementos que constam no cartão-de-visita do Bistro 100 Maneiras para esta data. Num longo menu que passeia por títulos inusitados, como Scarlet Johansson, Le Cod Sportif, Sangue do Meu Sangue ou Hippie-chick, há lula recheada, crocante de bacalhau, tamboril com mexilhão e bacalhau desidratado com molho aioli entre os peixes; paté de galinha, gelado de couve com pele de porco picante, terrina de bochecha de porco e chouriço nas carnes. Pelo meio ainda há espaço para algumas criações vegetarianas como a beterraba com ras el hanout e a sopa de aipo e parmesão. A terminar a refeição, duas sobremesas: Endro…minado, composto por tupinambour, avelãs e endro, e um bolo de cenoura que dá pelo nome What’s up, doc?

Delfina – Cantina Portuguesa

Praça do Município, 21 – Lisboa; Tel. 212 697 445; €85 por pessoa

O jantar de Natal nesta cantina – que em nada se assemelha à do nosso imaginário dos tempos da escola – conta com um passeio por vários ingredientes nacionais, do presunto de Chaves ao ananás dos Açores. Estruturado em cinco momentos, inclui o obrigatório bacalhau cozido, servido com migas de grão e grelos, batata cozida e ovo de codorniz, e costeletas de cordeiro na proposta de carne, acompanhadas por espargos verdes, cebolinho, batata assada e geleia de hortelã. Antes ainda há tempo para degustar o tal presunto, um queijo fresco fumado, arancini de abóbora e cogumelos, amêijoas e camarão. A finalizar, uma gulosa trouxa de ovos ao qual se junta mais tarde o Bolo Rei com o café.

HF Ipanema Porto

Rua do Campo Alegre, 156 – 172 – Porto; Tel. 226 194 100; Consoada: €65 por pessoa | Almoço de Natal: €54 por pessoa

O jantar de Natal do Ipanema Park tem bacalhau à mesa e também polvo, a honrar a tradição nortenha. As estrelas principais ficam completas com o peru assado no forno, mas a oferta não se esgota nestes três pratos. O jantar buffet conta igualmente com um creme de espargos com perdiz e com um conjunto de entradas generosas que incluem rosbife, pinha de camarão, leitão assado, salmão marinado, charcutaria tradicional, saladas, patés, entre outros. O último ato está reservado para a seleção de queijos e compotas, os doces típicos da época e a fruta fresca laminada. Antes da noite terminar, ainda há tempo para o brinde natalício com Vinho do Porto e Bolo Rei. No almoço de 25 repete-se a estrutura de buffet, ainda que com alterações à carta, ou não fosse este o dia do farrapo velho, do borrego, mas também do folhadinho de garoupa e miminhos de boi com bacon e foie gras.

Digby

Rua da Restauração, 336 – Porto; Tel. 222 449 615; €100 por pessoa

A vista é das mais bonitas sobre o rio, as caves de Vinho do Porto e o Porto antigo, ingredientes que à partida fazem do Digby uma opção a considerar para quem procura um ambiente elegante para a ceia de Natal. O jantar, com harmonização vínica, abre com as boas-vindas do chefe, apresentadas pelo camarão frito em polme portuguesa e bloody mary. Segue-se o carpaccio de polvo a preparar terreno para os dois pratos principais: o lombo de bacalhau assado com nabiças e a terrina de leitão com um guisado de favas e o respetivo arroz de cabidela. As sobremesas são servidas em modo buffet para que possa saltar calmamente de doce em doce tradicional.

Six Senses Douro Valley

Quinta de Vale Abraão, Samodães – Lamego; Tel. 254 660 600; Dia 24: €100 (12 aos 17 anos: €50; 6 aos 11: €35; gratuito até aos 5 anos) | Dia 25: €75 (12 aos 17 anos: €37,5; 6 aos 11: €35; gratuito até aos 5 anos)

Se o seu plano de Natal inclui uma escapadinha de luxo, então encontrará no Six Senses tudo o que procura. Localizado em pleno Douro Vinhateiro, as propostas de consoada começam com uma aula de cozinha no dia 24 (€90 por pessoa), que pode ser realizada em família entre as 15h e as 19h, com uma pausa para um chocolate quente e marshmallows. Mais próximo da hora de jantar, altura em que entra a música ao vivo, será servido espumante e eggnog. Para a ceia natalícia, o Six Senses Douro Valley pegou no receituário tradicional para o reinterpretar com sofisticação. Desfeita de bacalhau, paté de fígados com Vinho do Porto, terrina de polvo com piso de coentros, peru recheado e bacalhau à bulhão pato serão algumas das especialidades servidas à mesa. A refeição só termina com a chegada do bolo rei, da aletria, dos sonhos, das rabanadas e das azevias. Já no dia 25, o programa está dividido em dois momentos: no brunch de Natal e no chá das cinco.

Astória

Praça da Liberdade, 25 – Porto; Tel. 220 035 600; Consoada: €120 por pessoa | Almoço dia 25: €90 por pessoa

O restaurante do InterContinental Porto, versado sobre a Avenida dos Aliados, preparou uma ceia de Natal requintada com salmão marinado e fumado, bisque de lavagante, bife do lombo com puré de cogumelos da época e o inevitável bacalhau com todos. Entre os dois pratos principais será servido um sorvete de mirtilos, laranja e alecrim. As sobremesas entrarão em cena em modo buffet, com os doces tradicionais a encherem as medidas de qualquer bom doceiro: aletria com canela, rabanadas e sonhos com calda de vinho do Porto, pudim Abade de Priscos, filhoses, arroz doce e pão-de-ló de Ovar são os grandes destaques. Para quem preferir um jantar mais informal, a Sala Square, que também organiza um almoço buffet no dia 25, tem uma proposta com entradas frias, quentes, uma seleção de pratos quentes e doces da época.

Propostas para a Passagem de Ano:

Boa-Bao

Largo Rafael Bordalo Pinheiro, 30 – Lisboa; Rua da Picaria, 61-65 – Porto; Tel. 919 023 030 (Lisboa) | 910 043 030 (Porto)

Uma road trip pela Ásia é a proposta que o Boa-Bao traz em carta para os últimos dias de Dezembro. A viagem faz-se à mesa dos restaurantes de Lisboa e do Porto e é composta por seis novos pratos que abrangem todo o continente. Da China chega a sopa de caranguejo de casca mole (€9), da Malásia as lulas recheadas com ketupat sotong (um arroz gelatinoso e aromático) (€9,50), do Vietname o nem com carne de vaca e taro, uma espécie de rolo de carne com vegetais (€8,50), da Tailândia um caril vermelho de pato, lichia, ananás e tomate (€18) e do Japão a corvina cozida ao vapor com saké (€19,50). Para terminar, regressamos à Tailândia para o Tab Tim Krob, uma sobremesa cuja tradução é “rubis crocantes” (€5,50). O menu pode ser degustado do primeiro ao último momento ou parcialmente e está disponível a partir de dia 14 em Lisboa e 18 no Porto.

Maxime

Praça da Alegria, 58 – Lisboa; Tel. 218 760 000; €165 por pessoa

A contagem decrescente para 2019 faz-se num ambiente burlesco que encherá o Maxime de plumas na última noite do ano. Ao cocktail de abertura marcado para as 20h e composto por ostras, ceviche de robalo, mini rissóis de berbigão, croquetes de pato fumado, taco de cogumelos e beterraba desidratada, segue-se um jantar com vários momentos. Cabe ao foie-gras fazer as honras de abertura e preparar a entrada do carpaccio de vieiras com caviar. Nos pratos principais, o peixe será representado pelo lavagante com agnolotti de lavagante, amêijoa, caldo de bivalves e algas, e a carne pela vazia de vitela branca, puré de alcachofras de Jerusalém, cogumelos trompeta e terra de malte. Para os vegetarianos, o chef Luca Bordino preparou um menu especial com destaque para o agnolotti de queijo cabra, o pêssego curado e a salada Caesar. Depois do duo de sobremesas, com gelado de poejo e peta zetas de chocolate, e abóbora em texturas, castanha fumada, creme de mandarina e malagueta vermelha, a festa tomará conta da noite até às 3h com DJ Set e uns mini-pregos, caldo verde e crispy chicken para repor as energias madrugada fora. O ponto alto é à meia-noite, altura para pedir os doze desejos com uvas passas e para brindar a chegada do novo ano com champanhe.

Quórum

Rua do Alecrim, 30B, Chiado – Lisboa; Tel. 216 040 375; €250 por pessoa

Tiago Santos assumiu a cozinha do Quórum no Verão e com seis meses de casa lança-se sem medo para um menu de passagem de ano estruturado à volta dos ingredientes nacionais. Os sete momentos elegantes, harmonizados com vinhos portugueses e que se entrelaçam entre terra e mar, norte e sul – ou não fosse o chef licenciado em Geografia! – são compostos pela ostra de Setúbal, pela sapateira acompanhada por batata doce e caldo verde transmontano, o bacalhau com todos, o peito de pato bravo curado e corado com um caldo à moda de Braga, o cordeiro alentejano e o pão de ló de Alfeizeirão. A refeição termina com uma sopa, não de legumes, mas de chocolate quente.

SUD Lisboa Hall

Avenida Brasília – Pavilhão Poente (ao lado do MAAT) – Lisboa; Tel. 211 592 700; €390 por pessoa (gratuito até aos 3 anos. 50% do valor até aos 11)

A entrada em 2019 no SUD Lisboa Hall é feita ao ritmo da música latina. Réveillon Bamboléo é o mote para apresentar um cartaz de luxo noite fora que só acaba às 4h30, com a surpresa de ano novo guardada para a atuação dos Gipsy Kings, já depois do champanhe e do fogo-de-artifício. Antes, no jantar, haverá boleros, tangos, salsa, mambo e cha cha cha interpretados por dançarinos profissionais. Na mesa as estrelas são o mil folhas de salmão fumado, o lagostim em creme de couve-flor, canellone de foie-gras e maçã caramelizada, garoupa cozida a baixa temperatura e um tic-tac de chocolate de caramelo a acelerar os minutos para a contagem decrescente da meia-noite.

Sala de Corte

Praça D. Luís I, 7 – Lisboa; Tel. 910 014 798; €120 por pessoa (wine paring: €40)

Para além de todos os motivos que tornam a noite de passagem de ano uma ocasião muito especial, há um detalhe extra na história do Sala de Corte que antevê um momento de grande festa na noite que se avizinha. Há precisamente um ano, o restaurante deu o último jantar no espaço antigo, antes de fechar para reabrir de cara lavada no Verão. Por isso, o chef Luís Gaspar não se poupou no menu de réveillon para pôr esta steakhouse e todos os seus convidados a entrar com o pé direito em 2019. Composto por Snacks, Entrada, Principal, Pré-Sobremesa e Sobremesa, o menu combina diferentes influências gastronómicas que se passeiam entre o tataki de vaca velha, o entrecôte maturado ou o bao de rabo de boi. À meia-noite é servido champanhe e uvas passas.

InterContinental Cascais-Estoril

Avenida Marginal, 8023 – Estoril; Tel. 218 291 100; €990 (duas pessoas com estadia em deluxe room)

Vista para o mar, cocktail na mão e uma passagem de ano que se quer quente em noite de Inverno, sob o tema Copacabana. Haverá música do Brasil a alegrar a noite, com um menu dividido por várias referências que aludem à cidade maravilhosa. Ipanema, Leblon, Lagoa, Cristo Redentor, Arpuador, Leme e Sapucai trazem para a mesa propostas irreverentes como o ravioli de rabo de boi com foie gras, o pregado com puré de topinambu ou o bolinho de pato com couli manga e caril. O programa, com estadia mínima de duas noites, incluiu jantar no Lobby Lounge, pequeno-almoço e brunch no primeiro dia do ano.

Hotel Infante de Sagres

Praça D. Filipa de Lencastre, 62 – Porto; Tel. 223 398 500; €225 por pessoa

Recentemente remodelado, o histórico Hotel Infante de Sagres abre pela primeira vez as portas da emblemática Sala D. Filipa para celebrar a passagem de ano. À mesa desfilarão quatro pratos: lavagante com maçã verde e espumante, salmonete com choco e bolbo de funcho, ravioli de queijo da Serra com barriga de porco e lombo de vitela de leite com cogumelos trufados e espargos. A finalizar haverá um parfait de pistacho e framboesa e o aguardado espumante que acompanhará as doze badaladas. E porque o hotel fica a um passo dos Aliados, não será difícil ver o fogo-de-artifício que cobrirá o céu da cidade nessa noite. A festa prolongar-se-á até às 2h no Vouge Café, ao som do DJ convidado. As bebidas estão incluídas.

Vinum

Rua do Agro, 141 – Vila Nova de Gaia; Tel. 220 930 417; €200 por pessoa

O conforto, a descontração e a elegância são as linhas que o Vinum quer seguir nesta passagem de ano, alumiada pelas luzes e pela vista magnífica do rio Douro. Para que cada um se sinta “em casa fora de casa”, o restaurante das caves Graham’s aposta num Porto tónico de boas vindas, servido no terraço, seguido de um menu com três pratos. A salada de lavagante na grelha e o robalo selvagem ao vapor com vieiras e algas são as propostas de peixe e na carne brilhará um clássico da casa, o leitão crocante com cogumelos selvagens, trufa negra e molho Graham’s Tawny 20 anos. A seleção de queijos artesanais do Norte de Portugal e a pêra confitada com Graham’s Extra Dry e gelado de chocolate branco fecham com chave de ouro a refeição. As doze baladas serão contadas com uvas passas e com as tradicionais trufas negras de chocolate. Depois do brinde, é só fazer a festa até às 2h.

Restaurante Escondidinho

Rua Passos Manuel, 142 – Porto; Tel. 222 001 079; €80 por pessoa

É um dos mais antigos restaurantes da cidade, zeloso da cozinha tradicional nortenha, com um serviço cuidado e atencioso. Para muitos, este pode ser o cenário ideal para desfrutar da última refeição do ano, capricho a que o quase centenário Escondidinho dedicou a melhor atenção. No menu reveillon, com kir royal ou porto tónico de boas-vindas, as honras de abertura pertencem ao queijo, ao presunto, ao salmão e ao cocktail de camarão. Segue-se um camarão tigre de entrada e o bacalhau à Escondidinho ou o tornedó como opções de prato principal. A refeição termina com um misto de delícias conventuais.

Mito

Rua José Falcão, 183 – Porto; Tel. 917 509 955; €95 por pessoa

Bem no coração da baixa portuense, o restaurante Mito propõe que se celebre “a vida e a amizade” para entrar em grande no ano novo. A ocasião requer um menu especial e o chef Pedro Braga não se coibiu de inovar nesta última noite do ano. Haverá quatro momentos diferentes aos quais se juntam o welcome drink e três snacks compostos pela bolinha de Berlim com creme de pata negra e bacon, fish ‘n’ chips e ostra assada. Nos pratos principais, a atenção recai no robalo assado e na vazia arouquesa maturada na casa, enquanto as sobremesas serão servidas numa dose dupla de limão e chocolate. No brinde da meia-noite borbulhará o espumante Ataíde Semedo.

Toca da Raposa

Rua da Condessa, 45 – Lisboa; Tel. 965 463 262; €50 por pessoa (das 22h às 2h)

Porque não celebrar o ano novo homenageando tempos antigos? A bartender Constança Raposo Cordeiro decidiu que na sua casa, a passagem para 2019 será feita ao jeito dos 70’s. Das roupas à decoração, dos cocktails à comida, nada vai destoar daquela imagética Saturday Night Fever. Dentro daquilo que pode esperar, os dois grandes focos da noite vão ser a coquetelaria, claro, e a comida. Em honra da temática, o chef Manuel Liebaut (cozinheiro que trabalha com o Alexandre Silva, no Loco) vai preparar um buffet de fingerfood kitsch onde pode encontrar coisas como shots de cocktail de camarão com molho tártaro e alface, profiteroles de pepino com iogurte e ervas finas, croquetes com compota de marmelo, sushi e até sapateira. Calce os seus melhores sapatos de plataforma e vá à Toca virar o ano.

Sála

Rua dos Bacalhoeiros, 103, Lisboa; Tel. 218 873 045; €130 por pessoa

A cidade de Lisboa não para de fervilhar e o novo espaço do chef João Sá é uma das mais recentes aberturas dos últimos tempos. Elegante e confortável, o novo poiso do cozinheiro que fez sucesso com o G Spot, em Sintra, regressa em força com um fine dining descontraído onde a simplicidade é ordem. Para o fim de ano está previsto um menu especial onde se podem encontrar alguns pratos como o carabineiro, presunto e castanha; o caça, marmelos e aipo; a enguia fumada com foie gras e tupinambur ou até a mão de vaca com feijão e camarão. Os vinhos e outras surpresas (porque não um cocktail?) estão também incluídos.

Continuar a ler