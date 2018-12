Rocha Andrade com pasta da fiscalidade e Wanda Guimarães com o trabalho na bancada do PS

A direção da bancada do PS decidiu entregar esta quinta-feira ao seu vice-presidente Fernando Rocha Andrade os pelouros dos assuntos europeus e fiscalidade, enquanto Wanda Guimarães, também nova “vice”, ficará com as pastas laboral e da Segurança Social.

Fernando Rocha Andrade desempenhou as funções de secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no atual Governo até julho de 2017, enquanto Wanda Guimarães se destacou em lugares de direção na UGT.

Além de Fernando Rocha Andrade e de Wanda Guimarães, no passado dia 13, o Grupo Parlamentar do PS elegeu também para novas vice-presidências da bancada os deputados Ivan Gonçalves (que deixou na semana passada a liderança da JS) e João Marques.

Segundo o comunicado da direção do Grupo Parlamentar do PS, João Marques vai assumir as pastas do ambiente e ordenamento do território, bem como a gestão das audiências.

Já o ex-líder da JS Ivan Gonçalves ficará responsável pelos temas relacionados com juventude, desporto e comunicação.

A direção da bancada do PS, liderada por Carlos César, integra, ainda, os vice-presidentes Ana Catarina Mendes, Carlos Pereira, Filipe Neto Brandão, Jamila Madeira, João Paulo Correia, Lara Martinho, Pedro Delgado Alves e Susana Amador.

