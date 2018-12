Russ, 6lack e Timmy Trumpet vão atuar no festival MEO Sudoeste

O rapper, cantor e produtor musical Russ e o cantor 6lack, ambos com 26 anos e ambos com residência fixa em Atlanta, nos Estados Unidos da América, são os primeiros grandes trunfos apresentados pela organização do Meo Sudoeste para a próxima edição do festival de música da Zambujeira do Mar, agendada para os dias 6, 7, 8, 9 e 10 de agosto.

No primeiro lote de anúncios para a próxima edição, foi ainda incluído o nome do DJ, trompetista e produtor musical australiano Timmy Trumpet, que tem conseguido fazer digressões mundiais e atuar para grandes plateias sem ter ainda gravado um álbum completo (editou apenas um EP, ou mini-álbum, e lançou canções e sets ao vivo no Youtube).

Have you asked for an early Christmas gift?Russ, Timmy Trumpet and 6LACK are ready to join the tribe. Grab your tickets here: http://bit.ly/MSW_tickets Posted by MEO Sudoeste on Thursday, December 20, 2018

Apesar do cartaz da próxima edição do festival só agora ter começado a ser divulgado, Russ será certamente um dos artistas que mais burburinho e expectativas criará, a julgar pela adesão ao seu primeiro e até agora único concerto no país. Em outubro de 2017, os fãs do cantor e rapper norte-americano em Portugal esgotaram em menos de 48 horas os bilhetes para um concerto de Russ no Coliseu dos Recreios, agendado apenas para março do ano seguinte (2008). A procura elevada levou a organização do espetáculo a alterar o concerto para a mais espaçosa Altice Arena (antigo Pavilhão Atlântico) e a estreia ao vivo do rapper em Portugal foi vista e ouvida por mais de dez mil pessoas.

Com um percurso na música iniciado há mais de dez anos, Russ passou os primeiros anos de atividade a disponibilizar gratuitamente na internet um conjunto enorme de singles (87) e álbuns (11) que gravou, a solo e com o seu grupo Diemon Crew, à procura de reconhecimento. A notoriedade foi aumentando e disparou com o tema “What They Want”, que o colocou na ribalta e o levou a assinar contrato com a Columbia Records, importante divisão do grupo discográfico multinacional Sony Music. There’s Really a Wolf (2017) e Zoo (2018) foram os primeiros álbuns editados em formato físico e distribuídos e promovidos em grande escala. O primeiro tornou-se disco de platina.

Ao contrário de Russ, que na verdade chama-se Russell Vitale, 6lack nunca atuou em Portugal. O cantor de R&B de Atlanta que tem como nome de batismo Ricardo Valdez Valentine, vai apresentar-se na próxima edição do MEO Sudoeste depois de editar (há apenas três meses) o seu segundo álbum, East Atlanta Love Letter.

Famoso sobretudo pela sua voz melódica que serve um R&B sensual e digital, 6lack convidou pesos pesados do hip-hop, do R&B e da pop, nomeadamente os rappers Future, J. Cole e Offset (do grupo Migos), o cantor Khalid e os produtores musicais Joel Little, T-Minus, Cardiak e Trevor “Singawd” Slade para o seu segundo álbum. Bem sucedido nas tabelas comerciais, o disco chegou à terceira posição dos álbuns mais ouvidos da semana, no ranking da Billboard que conjunta vendas físicas e digitais com audições em streaming em território norte-americano.

