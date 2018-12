Bruno César despede-se do Sporting e fala em “um dos piores dias” da vida profissional

O futebolista Bruno César confirmou que vai abandonar o Sporting, devendo ser apresentado no Vasco da Gama nas próximas horas, e afirmou que a saída do clube de Alvalade é “um dos piores dias” da vida profissional.

“Hoje termina um ciclo, uma etapa, mas não termina o amor que levarei para sempre no meu coração. Queria agradecer a todos os jogadores que, de alguma forma, me ajudaram nesses três anos de clube. Agradecer aos torcedores que me apoiaram e me receberam de braços abertos. Passei por tudo nesse clube”, escreveu Bruno César na sua conta oficial da rede social Instagram.

Depois de já ter representado o Benfica, Bruno César chegou ao Sporting no início de 2015, vindo do Estoril Praia, e ajudou o clube a vencer a Taça da Liga da última temporada. Nesse período, mesmo não sendo titular indiscutível, o internacional brasileiro foi um dos jogadores mais utilizados pelo técnico Jorge Jesus.

“Acho que é um dos piores dias da minha vida profissional. É difícil deixar um clube que aprendi a amar e a respeitar. Obrigado por tudo Sporting, obrigado por me transformar num grande jogador e principalmente num grande homem”, acrescentou o internacional brasileiro, de 30 anos.

Na quinta-feira, o Vasco da Gama anunciou a contratação de Bruno César por duas temporadas, faltando a realização dos exames médicos para poder ser oficialmente apresentado como jogador do emblema brasileiro.

