e-Toupeira. Benfica ilibado e assessor jurídico segue para julgamento

O Tribunal Central de Instrução Criminal decidiu esta sexta-feira não mandar para julgamento a SAD do Benfica e o funcionário judicial Júlio Loureiro por falta de indícios. Já o assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, e o funcionário José Silva vão ser julgados pelos crimes de corrupção, violação do segredo de justiça, acesso indevido e peculato (no caso do funcionário judicial).

O Tribunal Central de Instrução Criminal começou por considerar que na acusação não existem factos suficientes que sustentem o crime de favorecimento pessoal de que são acusados dois oficiais de justiça, também acusados de terem sido corrompidos pelo assessor jurídico do Benfica. A juíza Ana Peres também já disse que José Silva e Júlio Loureiro não vão ser julgados por violação do segredo de funcionário, porque não foi apresentada queixa a tempo, nem pelos crimes de falsidade informática. Nenhum dos arguidos, nem os funcionários, nem Paulo Gonçalves, nem a Benfica SAD serão julgados pelos crimes de falsidade informática, nem pelo de oferta ou recebimento indevido de vantagem.

A juíza Ana Peres decidiu despronunciar de todos os crimes o arguido Júlio Loureiro, que não será julgado.

Segundo o despacho de acusação, o Ministério Público acredita que o Benfica, através do seu assessor jurídico, terá conseguido junto de dois oficiais de justiça informações privilegiadas de processos que corriam em tribunal contra o clube e seus adversários, como o Sporting. Em troca receberam camisolas e acessos à zona VIP e a zonas reservadas do estádio.

Paulo Gonçalves, 49 anos, é o assessor jurídico do Benfica acusado de um crime de corrupção ativa, um de oferta ou recebimento indevido de vantagem, seis de violação do segredo de justiça, 21 de violação do segredo por funcionário, onze crimes de acesso indevido e onze de violação do dever de sigilo e 28 crimes de falsidade informática.

Refere o despacho de acusação que o assessor jurídico corrompeu José Silva, de 52 anos, que à data trabalhava no IGFEJ e dava apoio aos tribunais de Guimarães e Fafe. Este funcionário é acusado de um crime de corrupção passiva, um de favorecimento pessoal, seis de violação do segredo de justiça, 21 crimes de violação de segredo por funcionário, nove de acesso indevido e nove de violação do segredo de sigilo, 28 de falsidade informática e um de peculato.

Para o esquema contribuía também Júlio Loureiro, 53 anos, o oficial de justiça no Tribunal de Guimarães acusado de um crime de corrupção passiva, um de oferta ou recebimento indevido de vantagem, outro de favorecimento pessoal, seis de violação de segredo de justiça, 21 de violação de segredo por funcionário, nove de acesso indevido, nove crimes de violação do dever de sigilo e de 28 crimes de falsidade informática.

Para o Ministério Público, a SAD compactuava com os crimes, pelo que a acusa também de um crime de corrupção ativa, um crime de oferta ou recebimento indevido de vantagem e 28 crimes de falsidade informática.

