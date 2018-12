EDP vai baixar preços da eletricidade em 3,5% para a maioria dos clientes em 2019

A EDP Comercial vai reduzir os preços de eletricidade para as famílias em 2019. Segundo fonte oficial da empresa, que é a principal fornecedora de eletricidade no mercado, os preços vão descer em média 3,5% para 90% dos seus clientes.

A mesma fonte adianta que os outros clientes domésticos “também beneficiarão de uma redução, com ligeiras diferenças por escalão”. Esta atualização tarifária anunciada para 2019, resulta da redução das tarifas de acesso à rede, bem como da evolução de preços da eletricidade no mercado grossista.” A EDP esclarece ainda que a descida agora anunciada se aplica apenas à componente da eletricidade nas ofertas duais que incluem também o gás natural, cujas tarifas reguladas só variam em julho.

A EDP Comercial tinha em setembro 81% de quota de clientes no mercado liberalizado, o que corresponde a poucos mais de quatro milhões de consumidores domésticos.

A elétrica atualiza o seu tarifário anualmente no início do ano e desta vez vai seguir a variação fixada pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) esta semana e que foi precisamente de 3,5% para os clientes de baixa tensão.

No ano passado, a EDP aumentou os preços aos seus clientes, apesar da uma descida de 4% nas tarifas de acesso às redes, determinada pelo regulador. A elétrica justificou esta opção de política comercial com a necessidade de ajustar os preços dos contratos ao agravamento dos custos de aquisição da energia em mercado grossista verificados ao longo do ano.

Apesar da subida das cotações no mercado grossista se ter acentuado este ano, a descida muito significativa nas tarifas de acesso à rede de 16,7% fixada pelo regulador nas tarifas de 2019 terá sido suficiente para assegurar uma baixa dos preços também no mercado liberalizado.

Continuar a ler