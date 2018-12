Gatwick reabre. Ligações estão a ser retomadas lentamente, polícia mantém vigilância

Cerca de 120 mil pessoas foram afetadas com a perturbação causada pelos drones no aeroporto de Gatwick, em Londres, que obrigaram à suspensão de tráfego aéreo durante mais de 24 horas. Milhares foram obrigados a passar a noite no aeroporto ou foram desviados para outras cidades à medida que os voos iam sendo cancelados ou redirecionados por razões de segurança. No total, houve 657 voos suspensos.

Na quarta-feira à noite, perto das 21h, o aeroporto de Gatwick fechou devido à presença de dois drones sobre o espaço do aeroporto. Mais tarde, a polícia avançou que não se tratava de um ato terrorista, mas que era sim “um ato deliberado de perturbação”. Foram enviados militares para Gatwick para ajudar a polícia a travar os drones. Questionado sobre a ação das forças armadas no aeroporto, o secretário da defesa, Gavin Williamson, não pôde revelar qualquer informação, mas afirmou que elas “tinham um conjunto de capacidades únicas” para se conseguir reabrir o aeroporto à primeira oportunidade. Ao fim de três dias, a busca pelos aparelhos e por quem os quem os manobrou continua — operadores, por terem violado regras de segurança, arriscam-se a penas que podem ir até cinco anos de prisão.

Why couldn't the drones which brought Gatwick to a standstill be shot down? Transport Sec Chris Grayling says: "There aren't simple solutions… you can't just fire weapons haphazardly" #r4today | @mishalhusainbbc | https://t.co/8zIRnA1AGl pic.twitter.com/bi53JeJz7x — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) December 21, 2018

Já esta manhã de sexta-feira, o aeroporto de Gatwick reabriu, depois de estar fechado durante mais de um dia. As ligações estão a ser retomadas lentamente, tendo partido quatro voos do aeroporto (da EasyJet e da British Airways) e chegado um (da China Eastern Airways). Em comunicado, a polícia informou que a última atividade de um drone foi vista ontem [quinta-feira] à noite, às 22 horas, mas a investigação ainda continua. Por cautela, há vários agentes colocados nos telhados dos edifícios do aeroportos atentos a eventuais reaparecimentos de drones na zona.

Nas redes sociais, muitos passageiros afetados pelo cancelamento dos voos reagiram à reabertura da pista — uns a sentirem-se com sorte e outros “de coração partido”.

Good to finally hear a glimmer of hope. For my family: sleepless nights all round. Let's hope today is a better day & the idiots are caught pronto. — Dawn Punter (@dawnpunter) December 21, 2018

So, after getting to #Gatwick at 5am yesterday, sitting there for 13 hours, Our flight being cancelled, getting a train to Euston then to Liverpool and booking a Hotel for the night… Its now 6:30 and are 30mins away from boarding! I count myself as one of the lucky ones! #Drone — Tony Eccles ???????? (@TonyEcclesIOM) December 21, 2018

Waking up to the news that #Gatwick is now open but our flight was one of the cancelled ones this morning – happy for everyone else but heartbroken about ours :( I should be flying to Copenhagen right now #GatwickDrones #DroneGate — Judy Allen (@JudyLucyAllen) December 21, 2018

A Easyjet, a Ryanair, a British Airways, a Virgin Atlantic e a Tui estão entre as companhias aéreas afetadas, tendo cada uma aconselhado em comunicado que, apesar da reabertura, os passageiros devem contactar as suas companhias antes de voar para Gatwick, na medida em que ainda podem haver alguns atrasos nos voos ou cancelamento de outros.

Quanto aos aparelhos, a sua origem é ainda desconhecida. Na quinta-feira à noite, o chefe comandante da polícia de Sussex, Jason Tingley, afirmou não haver para já nenhuma detenção do possível controlador do drone que sobrevoou a área do aeroporto, embora haja já suspeitos.

Para esta sexta-feira, estão previstos 765 voos com 126 mil passageiros. Contudo, até agora, 140 voos foram cancelados — 18% dos voos inicialmente previstos.

