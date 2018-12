Metro descarrila em Marselha. Há 14 feridos

Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas em Marselha, França, esta sexta-feira de manhã, na sequência do descarrilamento de um metro. No local estão cerca de 40 bombeiros. Até ao momento, não há feridos graves a registar.

O descarrilamento aconteceu após um problema no sistema de tração do metro. “14 passageiros ficaram levemente feridos devido à queda das grades do teto dentro das carruagem”, disse a Régie de Transportes Metropolitanos (RTM) em comunicado, citada pela RTL.

As vítimas já foram transportadas para o hospital, em Marselha. O acidente aconteceu às 8h30 da manhã, na linha 2 do metro. A circulação está interrompida na estação de Sainte-Marguerite-Dromel, segundo avança a imprensa francesa, e já não deverá ser retomada esta sexta-feira.

[#intervention en cours] Environ 40 #marinspompiers interviennent à l'arrêt de #métro Sainte Marguerite Dromel suite à un arrêt brusque. Aucun blessé grave à déplorer. 13 blessés légers sont évacués. ⚓???? pic.twitter.com/7fvuVRFwE5 — Marins-Pompiers (@MarinsPompiers) December 21, 2018

