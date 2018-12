Pelo menos um morto e um ferido em tiroteio na baixa de Viena

Pelo menos uma pessoa morreu e outra foi ferida na sequência de um tiroteio num restaurante, na baixa de Viena, Áustria, esta sexta-feira. A polícia já confirmou o incidente e está mobilizada no local. O atirador está em fuga.

“Duas pessoas foram encontradas baleadas hoje por volta das 13h30 [12h30 em Lisboa] na área de Lugeck”, um popular restaurante no centro da cidade. Os serviços de emergência locais, citados pela Reuters, confirmaram entretanto que uma das vítimas não resistiu aos ferimentos.

#Aktuell: Gegen 13:30 Uhr wurden zwei Personen mit Schussverletzungen in der #InnerenStadt im Bereich Lugeck aufgefunden. Eine Fahndung ist derzeit im Gange. Nähere Umstände sind derzeit noch unklar. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) December 21, 2018

De acordo com o jornal local Kronen Zeitung, o tiroteio terá ocorrido dentro do restaurante Figlmüller. As razões do tiroteio são ainda desconhecidas.

As buscas pelo autor dos disparos estão em curso por toda a cidade. No Twitter, a polícia austríaca afirma não haver ninguém sob ameaça de momento.

Nach der Schussabgabe in #InnereStadt laufen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet. Es besteht derzeit keine Gefährdung für Unbeteiligte! — POLIZEI WIEN (@LPDWien) December 21, 2018

Continuar a ler