Os sindicatos de enfermeiros vão manter as greves agendadas para janeiro, avança a TVI 24, ao contrário do que foi noticiado no início da semana, quando a Federação Nacional dos Sindicatos dos Enfermeiros (FENSE) disse ter cancelado a greve marcada para os dias 26, 27 e 28 na sequência de uma reunião com os Ministérios da Sáude e Finanças.

