Associação pela laicidade critica RTP por mensagem do cardeal patriarca de Lisboa e por dar “privilégio à Igreja Católica”

A Associação República e Laicidade criticou este sábado a RTP por dar um “privilégio incompatível com a laicidade do serviço público” à Igreja Católica com a transmissão em horário nobre da mensagem de Natal do cardeal patriarca de Lisboa.

Numa carta dirigida à ministra da Cultura e divulgada este sábado, esta associação sem fins lucrativos formada em 2003 afirma que já há programas na televisão pública “nos quais esta mensagem poderia ser transmitida”, como o semanário de temas católicos “70×7” e o programa “A Fé dos Homens”, que junta várias confissões religiosas.

A RTP, que “está obrigada” a respeitar a laicidade do Estado e do serviço público, “deve terminar” com a transmissão das mensagens fora desses programas e “num formato semelhante ao de um tempo de antena”, sem “tratamento jornalístico nem qualquer outro tipo de moderação”.

A emissão da mensagem do cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, está agendada para as 21:00 do dia 24 de dezembro, véspera de Natal.

Contactado pela agência Lusa, o gabinete da ministra da Cultura, Graça Fonseca, declinou fazer algum comentário.

