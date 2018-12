EMEL dá 5 euros a quem não teve multas este ano

Se não tiver sido multado por mau estacionamento este ano, pode receber um presente de Natal da EMEL. A Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa vai dar vouchers de 5 euros, que poderão depois ser usados na aplicação ePark, aos primeiros 20 mil condutores que se registem no site da iniciativa #Bem_Estacionados.

O registo no site pode ser feito a partir das zero horas de dia 25 de dezembro e basta indicar os dados do condutor e a matrícula no carro. Os 5 euros poderão depois ser descarregados na aplicação ePark, a mesma que permite pagar o estacionamento em qualquer ponto de Lisboa, mesmo à distância, com recurso ao telemóvel.

Desde sexta-feira passada que a EMEL já tem uma ação de sensibilização a decorrer nas ruas da capital. Carros bem estacionados são enfeitados com fitas vermelhas e recebem também um voucher.

