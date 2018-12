Tsunami faz pelo menos 20 mortos e 165 feridos na Indonésia

Morreram pelo menos 20 pessoas no estreito de Sunda, na Indonésia, depois de um tsunami durante a noite deste sábado. De acordo com a Reuters, que cita as autoridades daquele país, há pelos menos 165 feridos.

De acordo com o porta-voz da Autoridade Indonésia para a Gestão de Desastres, Sutopa Purwo Nugroho, há também duas pessoas desaparecidas e dezenas de edifícios danificados. O mesmo responsável diz que o número de vítimas irá “provavelmente aumentar”.

Data sementara dampak tsunami di Pantai di Kab Pandeglang, Serang dan Lampung Selatan hingga 23/12/2018 pukul 04.30 WIB: tercatat 20 orang meninggal dunia, 165 orang luka-luka, 2 orang hilang dan puluhan bangunan rusak. Data korban kemungkinan masih akan terus bertambah. pic.twitter.com/6f7buuoD5Y — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) December 22, 2018

Tudo indica que por trás deste desastre natural possa estar o vulcão Krakatoa, que se encontra neste momento em atividade.

De acordo com a informação disponível no site do US Geological Survey, que regista todos os terramotos no globo, houve também quatro terramotos nas últimas 24 horas em quatro zonas diferentes da Indonésia:

Bitung, 06h07 (hora de Lisboa). 4,6 na escala de Richter, a 66,9 quilómetros de profundidade; Lemito, 16h13. 4,5 na escala de Richter, 95 quilómetros de profundidade; Tiku, 21h46. 4,9 na escala de Richter, 81 quilómetros de profundidade; Saumlaki, 23h06. 4 na escala de Richter, 124 quilómetros de profundidade

O tsunami que matou pelo menos 20 pessoas aconteceu às 21h30 de Lisboa (4h30 locais), entre o segundo e terceiro sismo desta sábado. Porém, as autoridades da Indonésia suspeitam que a causa direta deste desastre natural sejam deslizamentos de terra subaquática causados diretamente pela erupção do vulcão Krakatoa.

Recorde-se que em outubro deste ano um terramoto de intensidade 5,7 na escala de Richter já tinha resultado na morte de mais de 2 mil pessoas na Indonésia.

Krakatoa, um vulcão que ganha 5 metros por ano

O vulcão Krakatoa fica na ilha vulcânica com o mesmo nome entre Java e Sumatra, na província indonésia de Lampung. O nome também é usado para o grupo de pequenas ilhotas à volta que são os restos de uma ilha muito maior de três picos vulcânicos que foi destruída numa erupção catastrófica de 1883.

Em 1927, uma nova ilha, a Anak Krakatau, ou “Criança de Krakatoa”, emergiu da caldeira formada em 1883 e é onde se localiza agora a principal atividade eruptiva. A formação já possui mais de 324 metros de altura, sendo que a cada ano aumenta aproximadamente 5 metros.

Penyebab tsunami di di Pandeglang dan Lampung Selatan adalah kemungkinan kombinasi dari longsor bawah laut akibat pengaruh erupsi Gunung Anak Krakatau dan gelombang pasang saat purnama. BMKG masih meneliti lebih jauh untuk memastikan penyebab tsunami. pic.twitter.com/gbJ9eTND6u — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) December 22, 2018

