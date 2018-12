Volkswagen escondia mensagem insultuosa para os EUA

Algures entre a Alemanha, onde se localiza a fábrica de onde saiu o Volkswagen em questão (o modelo não é especificado), e o concessionário que recebeu essa unidade, alguém teve a “brilhante” ideia de mandar um recado para os Estados Unidos da América, “escondido” na mensagem de boas-vindas que é dada pelo painel de instrumentos, mal se liga a ignição, como noticiou o site Jalopnik.

“Welcome Fuck of USA.” Para grande espanto do técnico a quem coube vistoriar o carro, para ver se estava tudo conforme antes da venda ser concretizada, era esta a mensagem de boas-vindas que vinha personalizada no Volkswagen. Um recado claro e objectivo, apesar de padecer de um erro ortográfico – devia ser “fuck off USA”.

Essa falha, possivelmente, até pode dever-se a algum limite de caracteres na definição do texto, mas a verdade é que o sentido estava todo lá (e com “F” maiúsculo). Não por muito tempo, porque como a “missiva” foi apanhada na inspecção pré-venda, com certeza que terá sido substituída por algo mais agradável para o cliente ler. Esperemos que sem erros.

