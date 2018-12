Açores. Previsão de chuva forte em S. Miguel e Santa Maria obriga a prolongar aviso laranja

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou até ao início da manhã de segunda-feira o aviso laranja para as ilhas de Santa Maria e São Miguel, Açores, devido à chuva, que poderá ser forte.

Inicialmente o aviso laranja, o segundo mais grave, estava ativo para aquelas duas ilhas até às 00h00 de segunda-feira, sendo agora prolongado até às 09h00 locais (mais uma hora em Lisboa) do mesmo dia.

Num comunicado enviado este domingo às redações, o IPMA explica que uma superfície frontal fria associada a uma zona depressionária centrada a norte, e com atividade moderada a forte, irá provocar precipitação contínua, que por vezes poderá ser forte no grupo Oriental.

“Assim, mantém-se o nível de alerta laranja, referente a precipitação nas próximas horas para as ilhas de São Miguel e Santa Maria”, acrescenta o comunicado, assinado pela meteorologista Patrícia Navarro, da delegação dos Açores do IPMA.

No sábado o IPMA adiantou que “uma superfície frontal com ondulações, com atividade moderada a forte”, estava “praticamente estacionária na região mais a leste do arquipélago, devido ao bloqueio exercido por um centro de altas pressões centrado na Península Ibérica, condicionando o estado do tempo nos grupos central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial) e oriental (São Miguel e Santa Maria) com precipitação contínua e por vezes forte”.

