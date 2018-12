CEO da Mercedes vai sair e procura “trabalho”

Nos últimos 12 anos, foi Dieter Zetsche quem esteve ao volante da Daimler, período em que as vendas subiram, os lucros também, com o sucesso na Fórmula 1 a surgir como ‘a cereja no topo do bolo’. Mas seja por uma questão de idade ou pela necessidade de uma nova estratégia, a realidade é que o tempo de Zetsche como CEO vai chegar ao fim em 2019, pelo que o engenheiro alemão está já à procura de uma nova actividade. E decidiu pedir isso mesmo ao Pai Natal.

O vídeo publicado pela Daimler releva esta humorística “entrevista de emprego”, em que Zetsche passa em revista uma série de actividades a que se poderia dedicar, como assumir-se parceiro de Lewis Hamilton. Infelizmente, essa hipótese de carreira acaba por ser colocada de lado ao não lhe servir o fato de competição do pentacampeão do mundo de F1, o que se compreende, pois não só Zetsche é consideravelmente mais alto, como nem o próprio Hamilton conseguiria vestir o seu fato por cima das calças de ganga.

Mas se está preocupado com o futuro do (em breve) ex-CEO, não esteja, uma vez que quando a sua saída foi anunciada em Setembro, foi igualmente revelado que faz parte do acordo ficar no “desemprego” durante dois anos, período ao fim do qual regressará à Daimler como chairman, uma posição muito menos exigente do que a actual, mas com igualmente muito menos poder.

O vídeo é divertido, com Zetsche a revelar um sentido de humor que não lhe conhecíamos.

