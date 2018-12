Emmanuel Macron pede “ordem, calma e concórdia” aos coletes amarelos

O Presidente de França, Emmanuel Macron, lançou este domingo um apelo de “ordem, calma e concórdia”, depois de mais um sábado marcado por manifestações dos ‘coletes amarelos’, embora com menos manifestantes e incidentes que nas últimas semanas.

“É agora tempo de reinar a ordem, a calma e a concórdia. O nosso país precisa disso. Precisa de concórdia, de unidade, de um empenho sincero nas causas coletivas e precisa de serenar as divisões”, disse Macron à imprensa durante uma visita a tropas francesas destacadas no Chade.

Sobre os incidentes das últimas semanas, em que se registaram 10 mortos, centenas de feridos e estragos em várias propriedades, o Presidente afirmou quer “é evidente que terão as respostas judiciais mais severas”. As palavras de Macron, transmitidas pelo canal de informação BFMTV, juntam-se às do primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, que também prometeu “severidade judicial” para a “violência inaudita”.

Numa mensagem colocada na rede social Twitter, Philippe criticou incidentes como “um simulacro de decapitação do chefe de Estado… agressões de uma violência inaudita contra polícias… gestos antissemitas em plena Paris”.

Entre os incidentes ocorridos este sábado, o sexto consecutivo de manifestações dos ‘coletes amarelos’, figuram agressões a polícias nos Campos Elísios, duas dezenas de manifestantes que entoaram em Montmartre uma canção do humorista francês Dieudonné M’Bala M’Bala, condenado em 2017 por antissemitismo, e a “decapitação” de uma imagem de Emmanuel Macron em Angoulême.

“Está fora de questão banalizar esse tipo de gestos que devem ser objeto de uma condenação unânime e de sanções penais”, acrescentou o primeiro-ministro.

A mobilização de ‘coletes amarelos’ deste sábado foi consideravelmente inferior às anteriores, com cerca de metade dos manifestantes em relação ao sábado precedente e de um sexto dos que participaram na primeira, a 17 de novembro.

No último sábado, às 18:00 horas locais, 38.600 pessoas manifestavam-se por toda a França, contra 66 mil no sábado anterior à mesma hora, e 2.000 em Paris, contra 4.000 na semana anterior, segundo o Ministério da Administração Interna francês.

A primeira manifestação juntou 282 mil manifestantes, a de 24 de novembro 166 mil, as de 01 e 08 de dezembro 136 mil e a de 15 de dezembro 66 mil, de acordo com dados oficiais.

