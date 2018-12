Meo e NOS atualizam tarifários em janeiro, Vodafone ainda não decidiu

Meo (Altice Portugal) e a NOS vão atualizar os seus tarifários em janeiro, de acordo com a inflação, enquanto a Vodafone Portugal não tem qualquer decisão tomada sobre o assunto até à data. De acordo a Altice Portugal, “a Meo vai apenas proceder a uma atualização de preços prevista contratualmente, em linha com a atualização dos valores da inflação”.

Segundo esta operadora, “esta atualização aplica-se exclusivamente aos clientes que têm contratos com estas condições particulares e terá efeito a partir do dia 01 de janeiro de 2019, no valor total da fatura”.

Já fonte oficial da NOS adiantou à Lusa que “uma parte significativa dos serviços/tarifários não sofre qualquer alteração de preços”, sendo que a operadora “continuará a melhorar toda a sua oferta, aumentando os benefícios e reforçando a proposta de valor para todos os seus clientes”. Referiu ainda que “alguns dos seus tarifários serão atualizados de acordo com a última taxa de inflação anual, a partir de 01 de janeiro”.

Por sua vez, a Vodafone Portugal não tem qualquer “decisão tomada”, segundo declarações do presidente executivo, Mário Vaz, no início de dezembro. Já a Nowo não faz comentários sobre o assunto.

