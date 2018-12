Reações internacionais ao tsunami: Marcelo oferece assistência de Portugal nas operações de resgate

As notícias do tsunami que devastou parte da Indonésia e matou mais de 200 pessoas na madrugada deste domingo rapidamente correram o mundo, merecendo as reações de vários líderes mundiais e personalidades de diferentes áreas.

De Portugal, surgiu uma reação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Numa nota publicada no site da Presidência, lê-se que o chefe de Estado “apresentou as suas sentidas condolências às famílias das vítimas do tsunami que atingiu a costa do Estreito de Sonda, na Indonésia”. As condolências foram enviadas em mensagem ao Presidente da Indonésia, Joko Widodo. A Presidência da República explica ainda que Marcelo manifestou ainda a “disponibilidade portuguesa, no quadro da União Europeia para o auxílio nas operações de resgate”, e acrescentou que está a “acompanhar a eventual presença de cidadãos nacionais na região”.

A reação de Marcelo, e a sua oferta de ajuda “no quadro da União Europeia”, surgiu já depois de o próprio Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, ter oferecido a ajuda da União Europeia à Indonésia. No Twitter, o líder da Comissão Europeia escreveu: “Desejo força e coragem para as equipas de resgate que estão a trabalhar, depois do tsunami devastador em torno do Estreito de Sunda na Indonésia. A Comissão Europeia está pronta para dar assistência aos atuais esforços de resgate”. Jean-Claude Juncker escreveu também que tinha ficado de “coração partido” ao saber do tsunami.

I wish strength and courage to the emergency service currently at work after the devastating tsunami around the Sunda Strait in #Indonesia. The @EU_Commission stands ready to assist ongoing rescue efforts. @jokowi pic.twitter.com/PQ7jVcWYpA — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) December 23, 2018

Uma das reações mais significativas partiu do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que ofereceu assistência à Indonésia, com que partilha vizinhança no oceano Índico. “Entristecido pela perda de vidas e pela destruição na Indonésia causada pelo tsunami depois da erupção de um vulcão. Condolências às famílias afetadas e desejos de uma recuperação rápida. A Índia está pronta a assistir o nosso vizinho e amigo marítimo”, escreveu o líder indiano no Twitter.

Saddened by the loss of lives and destruction in Indonesia caused by the Tsunami after the eruption of a volcano. Condolences to the bereaved families and wishing the injured an early recovery. India is ready to assist our maritime neighbour and friend in relief work. @jokowi — Narendra Modi (@narendramodi) December 23, 2018

Também o papa Francisco se referiu àquela tragédia na missa deste domingo no Vaticano, lamentando as vítimas e os estragos que o povo da Indonésia tem sofrido por “uma série de desastres naturais”. E deixou um apelo à solidariedade internacional: “Peço que a estes irmãos e irmãs que não lhes falte a solidariedade e o apoio da comunidade internacional”.

Do Reino Unido, já reagiu o líder da oposição, Jeremy Corbyn. “Os meus pensamentos estão com as vítimas, os seus entes queridos e todo o povo da Indonésia. Solidariedade com os trabalhadores dos serviços de emergência, equipas médicas e todos os que estão a trabalhar para salvar vidas depois do tsunami que ontem à noite atingiu o Estreito de Sunda”, escreveu o líder do Partido Trabalhista no Twitter.

My thoughts are with the victims, their loved ones and all the people of Indonesia. Solidarity with the emergency service personnel, hospital staff and everyone working to save lives after last night's tsunami hit the Sunda Strait. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) December 23, 2018

