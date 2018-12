Trump falou com Erdogan sobre retirada “lenta e altamente coordenada” da Síria

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse este domingo ter falado com o homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, sobre uma retirada “lenta e altamente coordenada” das tropas norte-americanas na Síria.

“Acabo de ter uma longa e produtiva conversa telefónica” com Erdogan, escreveu Trump no Twitter, acrescentando ter falado do grupo extremista Estado Islâmico, do envolvimento de ambos os países na Síria e “da lenta e altamente coordenada retirada de tropas dos Estados Unidos”.

Trump disse ainda ter falado com Erdogan de “aprofundar as relações comerciais”.

I just had a long and productive call with President @RT_Erdogan of Turkey. We discussed ISIS, our mutual involvement in Syria, & the slow & highly coordinated pullout of U.S. troops from the area. After many years they are coming home. We also discussed heavily expanded Trade.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2018