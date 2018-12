BMW vai permitir a condução do iNext. Mas virtual

O construtor alemão apresentou em Setembro de 2018 o seu Vision iNext, o BMW futurista que revela o que a marca quer propor aos seus clientes num futuro próximo, em matéria de veículos eléctricos e conectados.

É claro que a estética do veículo é ousada, como se espera que sejam também ousados os objectivos em termos de potência e autonomia, mas o iNext vai propor uma panóplia de serviços que vai permitir à BMW bater-se com os melhores neste domínio. Para começar vai oferecer um Personal Assistant, controlado pela voz, uma espécie de mordomo 24 horas ao seu dispor.

Não são ainda conhecidos os valores previstos para a capacidade das baterias que a BMW vai utilizar no iNext, bem como a respectiva densidade energética, o que tem tudo a ver com o peso final do veículo e o respectivo potencial de percorrer distância com uma só carga. Mas, como sempre, a BMW não tem o hábito de ficar atrás da concorrência nestes domínios, antes pelo contrário.

Curiosamente, a BMW está a pensar disponibilizar o seu Personal Assistant aos visitantes do certame americano, sendo que as habilidades mais apreciadas pelos frequentadores do CES, apaixonados pelas duas rodas, serão as BMW R1200 GS equipadas com um sistema de auto-equilíbrio, que as impede de cair mesmo que o condutor se ponha a jeito.

