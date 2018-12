Secretário de Estado chama banqueiros e reguladores no meio de ataques de Trump à Fed

Primeiro os banqueiros, depois os reguladores. A administração Trump está preocupada com a instabilidade nos mercados financeiros, ainda que parte possa ser explicada pelo efeito de medidas e declarações acesas do próprio presidente.

No domingo, o secretário de Estado do Tesouro, Steven Mnuchin, telefonou aos presidentes dos seis principais bancos americanos e os responsáveis do JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup e Morgan Stanley asseguraram que as suas instituições têm capacidade e liquidez para emprestar dinheiro.

A bolsa de Nova Iorque acaba 2018 com o pior ciclo mensal de quedas desde a Grande Depressão. E não são apenas os mercados a emitirem sinais vermelhos. O Governo dos Estados Unidos está em shutdown — paralisado por falta de orçamento, no meio da guerra com os democratas por causa do muro na fronteira mexicana — e a economia está a arrefecer. Também há receios sobre a independência da Reserva Federal americana, por causa dos ataques de Trump ao presidente da Fed, sobretudo desde que Jerome Powell subiu as taxas de juro.

Ainda esta segunda-feira, Trump voltou a atacar via Twitter, isto depois de Mnuchin ter afastando publicamente o cenário do afastamento precoce do presidente da Fed, por discordar da política económica seguida pelo banco central dos Estados Unidos.

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch – he can’t putt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2018

Esta segunda-feira, véspera de Natal, o secretário de Estado do Tesouro vai reunir a chamado “Plunge Protection Team”, um grupo de trabalho informal para os mercados financeiros que junta os principais reguladores americanos para analisar todos estes temas, incluindo a independência da Fed.

O “Plunge Protection Team (a tradução para português equipa de proteção de mergulhos) foi criado na Administração de Ronald Reagan para responder a crise nos mercados financeiros, depois do crash bolsista de 1987. Mas o grupo só foi batizado pelo Washington Post em 1997. Desde então reuniu sempre nos períodos de maior crise financeiro, como a de 2008/2009.

Ainda que o comportamento das bolsas não seja comparável a outras crise, os investidores e reguladores estão preocupados e a iniciativa de reunir os reguladores não parece ter acalmado os mercados que esta segunda-feira voltaram a derrapar.

