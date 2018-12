Estes presentes são para entrar em grande no novo ano

Há várias tradições que continuam a passar de geração em geração. Toda a gente recebe roupa interior azul no Natal. Porque dá sorte na passagem de ano e se deixar para a última hora, acredite, tudo o que é azul vai esgotar. Estreia-se sempre uma qualquer peça nova (que se recebeu no Natal, claro). Ganha-se sempre um bom vinho para celebrar. E um perfume pensado ao pormenor para as primeiras horas do novo ano.

Se é daquelas pessoas que gosta de oferecer presentes para atrair a sorte do ano que aí vem, estas sugestões são para si.

