Para quem gosta do Natal e para os outros: o que há para ver na televisão?

O Natal é estar com a família, é comer em excesso, é ter as ruas mais iluminadas, é ouvir Wham e Mariah Carey como nunca acontece no resto do ano. Mas o Natal é também um feriado, e é um feriado em que normalmente nem é preciso cozinhar porque há sempre restos, e em que está frio e apetece estar em casa, e é por isso que o Natal também é ver televisão de forma desregrada e sem culpas.

Chegados a este ponto, já toda a gente sabe mais ou menos o que esperar quando pegar no comando. Há sempre os clássicos de décadas, como o circo, o “Sozinho em Casa” ou a “Música no Coração”, mas também outros que foram ficando à espera dos espectadores sob o azevinho, como os universos fantásticos de Harry Potter ou do Senhor dos Anéis.

De qualquer forma, nada como dar umas ideias concretas, estabelecer uma agenda, delinear umas estratégias de ociosidade televisiva. Por isso, em nome do espírito da época, listam-se de seguida cinco programas natalícios para a véspera de Natal e mais cinco para o dia de Natal. Além disso, sem esquecer o Grinch que há em cada um de nós (aliás, o próprio “Grinch” é uma hipótese, já que vai ser emitido dia 25 na TVC3, às 20h40), ou aquele momento em que o mais alegre dos duendes do Pai Natal também se cansa das festividades, há igual número de opções para quem prefere fintar o Natal – nem que seja só no momento de ver televisão.

24 DE DEZEMBRO

Programação de Natal

Christmas Gourmet (21h30, SIC Mulher)

Mesmo que a mesa já esteja cheia, há sempre lugar para ouvir as dicas de Matt Preston e George Calombaris, os dois famosos jurados da melhor das edições do Masterchef. Nem que seja só para abrir o apetite.

Concerto de Natal (22h11, RTP2)

Nada contra o Rodolfo e o seu nariz vermelho, ou contra sinos que tocam sem parar, mas há sempre no Natal lugar para música clássica: este concerto tem Vivaldi, tem Mozart, e tem o cenário do Teatro alla Scla de Milão.

“Música no Coração” (00h49, RTP1)

Se nunca vamos conhecer ninguém como Maria (e nada como as músicas que ela canta e todos conhecemos de cor), mais vale aceitar, juntarmo-nos a eles e acompanhar de novo a família von Trapp na sua epopeia clássica.

“Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los” (18h, SIC)

Há a magia do Natal, e há a magia do universo Harry Potter, e depois há esta tendência mágica para juntar as duas. Este ano, a saga agrega a estreia televisiva em Portugal do spin off que leva as criaturas mágicas até Nova Iorque.

“Um Príncipe em Nova Iorque” (01h, SIC)

E por falar em Nova Iorque… se o Natal é uma espécie de viagem até à infância, é aproveitar para viajar até àquele momento em que Eddie Murphy nos conquistou a todos. É uma garantia de neve, amor e alegria.

Momentos Grinch

Eddie Murphy Delirious (a qualquer hora, Netflix)

Por falar em Eddie Murphy, a Netflix disponibilizou o número de stand up que, em 1983, o transformou num incontornável do humor. Não tem nada a ver com Natal, mas tem tudo a ver com o início disto tudo que é o stand up.

“Clube de Combate” (18h58, AXN Black)

Um filme meio doido, com sangue e violência, mas muito bem contado pode ser a solução perfeita para desenjoar. E enfim – se houver falta de presentes melhores no sapatinho, teremos sempre Brad Pitt.

“O Sabor da Cereja” (23h30, RTP2)

Pode parecer pouco natalício, porque é, mas um grande filme é um grande filme, e esta viagem de carro em busca do homem certo para o trabalho errado é um dos pontos altos da carreira de Abbas Kiarostami.

“Os Mercenários 2” (00h25, Fox Movies)

Há clássicos que não são sazonais. E para se perceber o que isso quer dizer basta enumeras os nomes de actores deste filme: Arnold Schwarzenegger, Mickey Rourke, Bruce Willis, Jet Li, Chuck Norris ou Jean-Claude Van Damme.

Portland Blazers x Dallas Mavericks (2h, Sport TV 1)

O mundo até pode parar com o Natal, mas a NBA não. Os jogos continuam, e já que ninguém vai estar em condições de correr e saltar depois do jantar da consoada será muito libertador ficar a olhar para quem consegue.

25 DE DEZEMBRO

Programação de Natal

Trilogia “Hobbit” (a partir das 16h20, Fox)

Se há coisa que se costuma ter no dia de Natal é preguiça e tempo para dispensar. E se é para manter a tradição de mergulhar no universo Senhor dos Anéis, que seja logo com uma trilogia – e logo a mais recente.

The Voice Portugal – especial de Natal (21h15, RTP1)

Se a esta hora ainda não estiver cansado de músicas de Natal, é aproveitar a oportunidade para juntar o concurso de talentos com um possível karaoke caseiro e familiar. Depois é mais um ano sem ouvir estas canções.

Gisela João – Uma Noite de Natal (21h45, RTP2)

Ainda na toada musical, isto é uma novidade de Natal mas já promete muito: uma das mais conceituadas fadistas da atualidade vai dar um concerto de Natal no CCB inspirado no songbook americano, e a televisão vai acompanhar.

“Sozinho em Casa” (16h, SIC)

É verdade que ele agora, já adulto, faz anúncios para a Google que mostram como a sua aventura sozinho em casa teria sido mais fácil hoje em dia, mas continua a ser o nosso Kevin. E já é quase família.

Cirque du Soleil – Toruk

Há mais circo, claro, porque é Natal (por exemplo, na noite anterior, às 21h15, na RTP 1, ou logo a seguir a esta emissão, com o Festival Internacional de Circo de Monte Carlo), mas este ano há a opção de acompanhar uma das mais conceituadas companhias do mundo.

Momentos Grinch

“Parque Jurássico” – 4 filmes (a partir das 15h50, Fox Movies)

Não um, não dois, não três, mas quatro filmes desta saga de dinossauros que conquistou o mundo (tal como os dinossauros queriam fazer) primeiro pela mão de Steven Spielberg. Lá está, um feriado é uma bela altura para ver uma saga completa.

“The Roast of Bruce Willis” (18h55, MTV)

Se o Natal é um tempo de amor, nesta nossa espécie de anti-Natal tem de haver lugar para um bocado de má-onda e má-vontade. A vítima deste roast (sessão de comédia para atacar uma pessoa) é Bruce Willis, mas a diversão é de todos.

Houston Rockets x Oklahoma City (20h, Sport TV 1)

Se o momento NBA da véspera foi um bom consolo, o dia de Natal tem ainda mais perspectivas de afundanços e triplos. Além deste jogo, há mais dois: New York Knicks x Milwaukee Bucks e Golden State Warriors x Los Angeles Lakers.

“Keeping Up With The Kardashians”, T15 (a partir das 5h, E!)

As famílias felizes… enfim, de certeza que houve dramas familiares de Natal. Por isso, nunca como no dia 25 lhe vai saber tão bem passar um tempo com a família Kardashian. É uma temporada inteira, o dia todo – para ajudar a pôr tudo em perspectiva.

Boxing Day (dia 26 de Dezembro, Sport TV, a partir das 12h30)

A ideia aqui é não se deitar muito tarde no dia de Natal para estar a postos no dia seguinte para uma das grandes maravilhas da Premiere League: o boxing day. Há seis jogos, a começar às 12h30 (Fulham x Wolverhampton) e com o último às 19h45 (Southampton x West Ham).

