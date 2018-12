Polícia catalã procura homem após alerta americano para risco de atentados em Barcelona

As forças policiais catalãs procuram um homem que poderá estar relacionado com a preparação de atentados em Barcelona. O alerta veio dos Estados Unidos este domingo quando as autoridades americanas pediram um reforço das medidas de segurança na cidade durante as festas do Natal e Ano Novo. O alerta emitido através de uma conta oficial no Twitter fazia referência às Ramblas, uma das zonas mais turísticas da cidade onde já ocorreu um atentado no ano passado por atropelamento.

#Spain: Exercise heightened caution around areas of vehicle movement, including buses, in the Las Ramblas area of Barcelona during Christmas and New Year’s. Terrorists may attack with little or no warning, targeting tourist locations, transportation hubs, and other public areas. pic.twitter.com/MPGiZwMwxq — Travel – State Dept (@TravelGov) December 23, 2018

O homem que está a ser procurado, de acordo com El Pais, tem 30 e é de origem marroquina (Casablanca), tendo carta para conduzir autocarros. No seu aviso, o Departamento de Estado americano pedia especial precaução em áreas de circulação de veículos, transportes públicos e outras áreas públicas.

O suspeito procurado pelas autoridades catalãs, os Mossos d’Esquadra, foi alvo de uma denúncia em 2006 por ter insultado a Guardia Civil no aeroporto de Málaga. São ainda conhecidas viagens que fez entre Almeria e Nador (Marrocos) e Algeciras e Tânger. As autoridades estão a efetuar o controlo de condutores de autocarros e minibuses no centro de Barcelona, para além de ter sido efetuado um reforço de medidas de segurança para tentar localizar o possível suspeito. Não existe para já indicação de que o homem em causa esteja em território espanhol.

Também foram elevadas as medidas de segurança nas Ramblas e outras áreas de maior procura turística da cidade. O Natal é já um período em que se esperam atentados terroristas. O Ministério do Interior mantém um nível de de alerta terrorista de nível 4 numa escala de 5. Este ano, o período pré-natalício ficou marcado por um atentado na cidade francesa de Estrasburgo.

