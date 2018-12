Urgência da Maternidade Alfredo da Costa fechada por falta de anestesistas. Grávidas estão a ser desviadas para outros hospitais

A urgência da Maternidade Alfredo da Costa está encerrada nesta véspera de Natal por falta de anestesistas. O Centro de Orientação de Doentes Urgentes já foi informado e todas as grávidas estão a ser desviadas para outros hospitais de Lisboa. A notícia é avançada pela Rádio Renascença.

Segundo informação avançada pela rádio, a MAC tem apenas um anestesista escalado para dia 24 e para dia 25 de dezembro e, por isso, o hospital não irá receber grávidas este Natal. “Está escalado só um anestesista. É um bom anestesista, experiente, mas que não se pode dividir. Por isso, não podemos arriscar, em termos de segurança”, explica Maria José Alves, responsável materno-fetal da maternidade.

Já estão internadas muitas grávidas, e que são muitas vezes situações com patologias mais graves, e temos de continuar a tomar conta delas. É para isso que cá está o anestesista”, explica ainda Maria José Alves.

Para o dia de Natal está também prevista a presença de apenas um anestesista e “se continuar assim ficará tudo igual”, conclui a responsável materno-fetal da maternidade. Para já, apenas uma exceção está em cima da mesa: caso apareça um grande prematuro, a Maternidade Alfredo da Costa terá de abrir vaga porque dispõe do maior serviço de neonatalogia.

Já a administradora do Centro Hospitalar Lisboa Central, de que faz parte a MAC, diz ser importante passar uma mensagem de tranquilidade a todas as grávidas. Ana Escoval, aos microfones da RR, sublinha que a rede de Obstetrícia na capital do país funciona bem na cidade de Lisboa e se está a tentar encontrar uma solução para o problema de falta de anestesistas.

