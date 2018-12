Colisão entre dois ligeiros condiciona trânsito no IC19 na Amadora

Uma colisão entre dois veículos ligeiros condicionou ao final da tarde desta terça-feira o trânsito no Itinerário Complementar (IC) 19, na zona da Venteira, na Amadora, disse à Lusa fonte da PSP.

O acidente, ocorrido pelas 18:00 e do qual resultaram dois feridos ligeiros, motivou o corte do trânsito no sentido Sintra-Lisboa, mas perto das 19:00 uma das faixas estava já aberta, depois de se terem formado filas de trânsito significativas.

O Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa indicou que para o local foram mobilizados os bombeiros da Amadora, a PSP, a Infraestruturas de Portugal, a Cruz Vermelha e o Instituto Nacional de Emergência Médica.

A mesma fonte da Proteção Civil referiu que uma terceira pessoa foi assistida no local.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil na Internet, o socorro envolve 19 operacionais e oito viaturas, tendo o alerta sido recebido às 18:04.

