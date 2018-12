Cristiano Ronaldo visitou hospital com crianças com cancro na véspera de Natal

Cristiano Ronaldo, mesmo a chegar ao final do primeiro ano a viver em Turim, onde joga pela Juventus, visitou a ala de hematologia e oncologia pediátrica do Hospital Infantil Regina Margherita na véspera de Natal. O jogador de futebol entregou presentes às crianças ali hospitalizadas juntamente com a namorada, Georgina Rodriguez, noticiou a EFE.

Vigilia di Natale speciale per @Cristiano Ronaldo e Georgina che hanno fatto visita ai bambni del "Regina Margherita" di Torino ♥️ pic.twitter.com/9LayHUKibi — VecchiaSignora.com (@forumJuventus) December 24, 2018

Além de entregar vários presentes aos pacientes e às famílias, Cristiano Ronaldo ainda tirou fotografias com médicos, enfermeiros e auxiliares do hospital. O jogador português foi recebido pelo diretor desta unidade hospitalar de Turim.

Também na segunda-feira, o jogador de futebol partilhou no Instagram uma fotografia com a família em comemoração da quadra natalícia.

