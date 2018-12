“Esta é a época da esperança”. Bono e The Edge, dos U2, tocaram pelos sem-abrigo na véspera de Natal

Na época de Natal, é normal e natural ver algumas celebridades a protagonizar gestos de solidariedade — mais ou menos discretos, mais ou menos premeditados. Esta segunda-feira, por exemplo, Cristiano Ronaldo visitou a ala pediátrica da Oncologia do hospital de Turim. Bono Vox e The Edge, vocalista e guitarrista dos U2, decidiram participar no habitual concerto solidário que se realiza todos os anos, sempre na véspera de Natal, junto ao Teatro Gaiety, em Dublin, na Irlanda.

Veja a atuação neste vídeo:

Os músicos irlandeses não participavam no evento há três anos mas esta é já a sétima vez que se juntam à iniciativa organizada para ajudar a Simon Community, uma associação que apoia os sem-abrigo e aqueles em risco de perder as casas. Bono e The Edge tocaram uma música do último álbum dos U2, “Songs of Experience”, e dois clássicos de Natal irlandeses, “O Holy Night” e “O Night Divine”. No final, receberam vários outros músicos para tocar “Christmas (Baby Please Come Home)”, um original de 1963 de Darlene Love. “Enquanto os baldes passarem por vocês, encham-nos de prata, encham-nos de esperança — esta é a época da esperança”, disse Bono, enquanto as centenas de pessoas que se juntaram à porta do teatro eram incentivadas a contribuir para a associação.

Just Bono and the Edge in front of me singing Christmas Carols, no biggie #U2 #GaietyTheatre pic.twitter.com/pJqgqEGuM3 — Tom Flynn (@tomflynnphoto) December 24, 2018

Glen Hansard, Damien Rice, Danny O’Reilly, Imelda May, Luke Clerkin, Mundy e Róisín O foram alguns dos outros músicos irlandeses que se juntaram aos dois elementos dos U2 para tocar a música final e que acabaram por interpretar algumas a solo. Damien Rice, conhecido pelo tema “The Blower’s Daughter”, da banda sonora do filme “Closer”, tocou esta versão de “Creep”, dos Radiohead.

Já Glen Hansard acompanhou à guitarra uma das pessoas ajudadas pela Simon Community, um homem chamado Philip, que surpreendeu aqueles que estavam a assistir com uma versão de “Faith”, de George Michael.

Definite highlight of the Dublin Charity Busk for homeless services – Philip, currently in a Dublin hostel, sings with @glen_hansard #Dublin pic.twitter.com/JTSR4GZBkt — Darragh Doyle (@darraghdoyle) December 24, 2018

