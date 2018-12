Gatwick. Casal detido (e libertado sem acusação) pode ser indemnizado pelos jornais

Os jornais que identificaram e culpabilizaram um casal que acabaria por ser libertado sem qualquer acusação de terem usado um drone para causar o caos no aeroporto de Gatwick, em Londres, podem ter de indemnizar as duas pessoas em quase 150 mil euros. Vários advogados especializados em crime de difamação, que falaram com o The Guardian, dizem que qualquer advogado gostaria de trabalhar este caso, mesmo que só fosse pago caso houvesse indemnização — porque não se pode identificar pessoas que foram detidas para interrogatório, a menos que haja uma razão muito forte ou que a polícia tenha dado autorização para que a imprensa identifique as pessoas.

“São estes os idiotas que deram cabo do Natal?”. Esta foi uma das capas de jornal publicadas nos dias posteriores à crise no aeroporto de Gatwick, neste caso pelo jornal Mail on Sunday, do Daily Mail. As duas fotografias que apareciam na capa do jornal eram de Paul Gait e Elaine Kirk, o casal que esteve 36 horas a ser interrogado pela polícia mas acabou por não ser acusado, por se acreditar que não terão tido, afinal, qualquer relação com o sucedido. O casal disse-se, na segunda-feira, “completamente violado” pela cobertura jornalística que foi feita, designadamente pela divulgação das suas identidades quando não tinha havido qualquer acusação por parte da polícia.

The couple arrested and then cleared by police over the drone disruption at Gatwick airport say they feel "completely violated" and are receiving medical care

