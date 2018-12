Insólito. Renault Twizy contra Mercedes-AMG GT R

O Mercedes-AMG GT R é um monstro e um dos desportivos mais conceituados do mercado. O seu motor 4.0 V8 biturbo fornece 585 cv e a enormidade de 700 Nm de força, valores suficientes para fazerem voar o AMG-GT R, apesar dos seus 4,5 metros de comprimento e 1.630 kg de peso.

Para fazer frente a um desportivo deste calibre, esperar-se-ia um concorrente à altura. Mas, em vez disso, surge o pequeno Renault Twizy, um veículo que de tão pequeno e pouco potente, em Portugal não está homologado como automóvel, mas sim como quadriciclo. Com 2,32 metros de comprimento, o Twizy tem quase tanto de comprido como o GT R de largo (2,007 m), o que lhe assegura um peso-pluma face ao seu adversário, com 473 kg (o que inclui os 100 kg da bateria), ou seja, quase 1.200 kg menos do que o rival. Para ter algumas hipóteses, o Twizy teria de recorrer à versão RS F1 que apresentou em 2013, então com Vettel ao volante:

Mas se o peso o favorece, já a potência deixa muito a desejar, uma vez que o Twizy está apenas disponível em duas versões, o 45 e o 80, sendo que estes números se referem não à potência, mas sim à velocidade. A versão mais possante extrai 13 cv do seu motor eléctrico, sendo capaz de aflorar 80 km/h. E é exactamente esta “bomba” que vai enfrentar o Mercedes.

Para dar mais luta e não atribuir à partida a vitória ao desportivo alemão, o GT R vai correr em marcha-atrás nesta estranha drag race organizada pela Top Gear. A questão reside pois em saber qual dos dois veículos tem maior velocidade máxima, o Twizy a andar para a frente (80 km/h) ou o AMG GT R a andar para trás. Mas o melhor é ver o vídeo:

