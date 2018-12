Marcelo garante que obras na ala pediátrica de São João vão arrancar antes do final de 2019

Marcelo Rebelo de Sousa visitou esta terça-feira, dia de Natal, o Hospital de São João, no Porto, e anunciou que as obras na ala pediátrica do hospital, que funciona em instalações provisórias há dez anos, devem arrancar até ao final de 2019. “Há condições para a obra arrancar até ao fim do ano”, afirmou o Presidente da República, acompanhado pela ministra da Saúde.

“Visitei todos os serviços que têm a ver com pediatria. Queria sublinhar que estamos no início de uma nova fase que tem calendários muito precisos”, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa à comunicação social presente no local. Antes, a ministra Marta Temido já tinha adiantado algumas das datas desse calendário. “As datas que temos em cima da mesa são: abril, conclusão do projeto. Depois, um período que será de um mês a um mês e meio para a revisão do projeto. De seguida, o ajuste direto para a realização da obra, esperando-se que seja possível avançar ainda este ano. O tempo para a conclusão da obra são, salvo erro, 24 meses”, anunciou a ministra.

Marcelo Rebelo de Sousa destacou ainda a “solução transitória” que permitirá que a partir de março de 2019, com a conclusão das obras em curso nos pisos sete e oito do hospital, as crianças da pediatria oncológica e da pediatria cirúrgica sejam transferidas para espaços do edifício central.

“Está pensado o esquema para uma solução transitória que permita alterar de uma maneira apreciável aquilo que suscitou tanta preocupação, tanto reparo — justo — da parte de familiares das crianças, da parte da sociedade civil como um todo e, obviamente, sempre da parte do próprio hospital. E isso é bom, estamos no começo de um processo e isso dá-me uma alegria particular porque estive aqui em 2010, quanto a causa estava no seu início, e estamos a entrar em 2019 e o ser possível agora em 2019 este passo em frente decisivo é uma razão de alegria para todos nós”, sustentou.

“É bom que neste dia de Natal, em que nós vivemos tempos em que normalmente as notícias são mais más do que boas, haja uma notícia boa e esta é boa em relação à nova fase de uma causa que é uma causa de tanta gente”, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Hospital de São João tem há 10 anos um projeto para construir uma ala pediátrica, mas desde então o serviço tem sido prestado em contentores. Em janeiro de 2017, o Ministério da Saúde aprovou a construção da ala pediátrica, anunciando um investimento de cerca de 20 milhões de euros.

O parlamento aprovou a 27 de novembro, por unanimidade, a proposta de alteração do PS ao Orçamento do Estado para 2019, de forma a prever o ajuste direto para a construção da Ala Pediátrica, cuja obra o diretor clínico do São João prevê arrancar em 2019 e concluir em 2021.

