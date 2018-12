Mbappé eleito o futebolista francês do ano pela France Football

O avançado do Paris Saint-Germain Kylian Mbappé foi eleito o melhor futebolista do ano pela revista France Football, impondo-se ao defesa do Real Madrid Raphaël Varane e ao avançado do Atlético de Madrid Antoine Griezmann.

Mbappé, de 20 anos, sucede no historial do galardão da revista que organiza também a Bola de Ouro ao médio do Chelsea N’Golo Kanté.

Em 2018, o avançado conquistou o Mundial2018, pela seleção francesa, o campeonato e as Taças de França e da Liga francesa, pelo Paris Saint-Germain.

No passado dia 03 de dezembro, Mbappé foi distinguido com o prémio Kopa, que foi entregue pela primeira vez este ano, para distinguir o melhor jovem futebolista do ano. O jogador foi ainda quarto classificado na Bola de Ouro de 2018, atrás do croata Luka Modric, do português Cristiano Ronaldo e Griezmann, depois do sétimo lugar em 2017.

Continuar a ler