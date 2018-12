Novo Land Rover Defender chega no início de 2019

A Land Rover decidiu partilhar um teaser do seu Defender, modelo que tem uma multidão de clientes à espera. Fotos do novo veículo existem em quantidade, mas todas elas camufladas, o que não impede de se tornar óbvio que se vão manter duas versões, uma mais curta e com apenas duas portas, por oposição à longa, com quatro.

Na mensagem partilhada pela Land Rover, o construtor solicita que se desembrulhe o “presente” apenas em 2019, sendo que tudo indica que ainda antes do final de 2018 a marca inglesa volte à carga com mais informações, não só sobre o modelo, como eventualmente sobre a data de lançamento. As unidades camufladas circulam com a inscrição “Best4x4xFar”, numa alusão à capacidade para lidar com terrenos mais inóspitos, o que sempre foi apanágio do modelo.

Do not unwrap until 2019. Posted by Land Rover on Tuesday, December 18, 2018

Problemático pode ser o abandono dos eixos rígidos, até então utilizados à frente e atrás, solução que não é brilhante para o conforto nem para o comportamento, mas que é excelente em termos de robustez e, sobretudo, no desempenho fora de estrada, ao permitir maiores cruzamentos de eixos. Isto porque, pelas fotos, é possível ver que na traseira são utilizadas suspensões independentes.

Em matéria de motorizações, tudo indica que as versões mais possantes deixam cair o velhote V8 atmosférico, montando no seu lugar um mais leve e mais pequeno quatro cilindros turbo, com dois litros de capacidade. Sendo ainda de esperar que, em breve, surja uma versão híbrida, para adaptar o modelo – e a gama da Land Rover – às limitações impostas pela regulamentação europeia no que respeita às emissões e aos consumos.

Pesquisa de carros novos

Filtre por marca, modelo, preço, potência e muitas outras caraterísticas, para encontrar o seu carro novo perfeito.

Experimentar agora

Continuar a ler