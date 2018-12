Richard Gasquet falha Open da Austrália devido a pubalgia

O francês Richard Gasquet, 26.º do ‘ranking’ mundial de ténis, anunciou hoje que vai falhar o Open da Austrália, a disputar entre 14 e 27 de janeiro de 2019, devido a uma pubalgia.

“É uma lesão complicada. Tenho uma espécie de pubalgia no lado esquerdo, ao nível do adutor, e muita inflamação nessa zona. Não é fácil acabar com esta lesão, mas estamos a fazer o necessário”, afirmou o número um francês, em declarações à estação radiofónica Radio France.

A lesão do tenista de 32 anos arrasta-se desde o torneio de Bercy, no final de outubro, e afastou-o da final da Taça Davis, que a França perdeu frente à Croácia, em novembro.

“Espero regressar o mais rapidamente possível, talvez em fevereiro. Porque em janeiro não vai ser possível”, concluiu Gasquet.

O português João Sousa tem entrada direta para o quadro principal do primeiro Grand Slam de 2019, podendo ter a companhia de Pedro Sousa, terceiro ‘alternate’, caso ocorressem três desistências até ao início do torneio.

Continuar a ler