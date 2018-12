Trump pergunta a miúdo de 7 anos se “ainda acredita no Pai Natal”

O Presidente dos EUA, Donald Trump, e a Primeira Dama, Melania Trump, passaram alguns momentos na véspera de Natal a atender o telefone a miúdos de todo o país que queriam fazer perguntas sobre o sistema de geolocalização do Pai Natal — o “Santa Tracker” desenvolvido pelo Comando Norte-Americano de Defesa Aeroespacial (NORAD). E foi durante uma dessas chamadas que Trump decidiu perguntar a um miúdo de sete anos se “ainda” acreditava no Pai Natal, já que essa é uma idade em que é “marginal” acreditar no Pai Natal, no sentido de que alguns miúdos acreditam e outros não.

Coleman era o nome do rapaz de sete anos que conseguiu trocar uma palavras, por telefone, com o Presidente dos EUA. Depois de fazer votos para que o menino aproveitasse “bons momentos” com a família, nesta quadra festiva, Trump atirou-lhe a pergunta: “ainda acreditas no Pai Natal? Porque, aos sete anos de idade, isso é marginal”, disse Trump, enquanto gesticulava com uma das mãos indicando que aos sete anos tanto pode haver miúdos que acreditam no Pai Natal como outros podem não acreditar.

Os repórteres da imprensa norte-americana não conseguiram ouvir a resposta, já que esta não estava em alta-voz, mas Trump sorriu ao ouvir Coleman a dar a sua resposta à pergunta. “Bem, querido, feliz Natal, toma cuidado contigo e diz olá à tua família, ok? Dá o meu olá a todos”, concluiu.

Trump ended the “War on Christmas” by murdering Santa Claus pic.twitter.com/0q1ac1BEPh — Jeremy Taché (@jeremytache) December 25, 2018

Numa outra chamada, também registada pela CNN, Trump já não questionou a segunda criança sobre se acreditava no Pai Natal, preferindo perguntar-lhe o que é que ele lhe iria oferecer como prenda de Natal.

